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Автоспорт

Формула 1 изменит правило после скандала на Гран-при Австралии

Уже во второй раз в нынешнем сезоне руководство серии вынуждено исправлять несовершенство в правилах.
Сегодня, 20:33
Гран-при Австралии / Getty Images
Гран-при Австралии / Getty Images

Третий гоночный этап в Австралии вызвал не только множество красных флагов, но и множество споров.

Один из таких возник уже во время первого рестарта. Тогдашний лидер гонки Льюис Хэмилтон в медленном темпе следовал за машиной безопасности (МБ), что едва не привело к аварии.

Дело в том, что Джордж Расселл догонявший пелотон на высокой скорости. Как только он догнал пилота перед собой, он был вынужден резко тормозить - это же были вынуждены сделать и все следовавшие за ним.

Джордж Расселл
Джордж Расселл / Источник: Getty Images

Гуаньюй Чжоу едва не врезался в Серхио Переса, а Логан Сарджент вовсе вырулил в сторону, чтобы избежать столкноения с Валттери Боттасом. Кевин Магнуссен же проехался по гравию.

Судьи Гран-при решили никого не наказывать. Вместо этого Формула 1 исправит недочет в правиле, согласно которому лидер пелотона не имеет права отпускать МБ на расстояние больше десяти корпусов, сообщает Motorsport.

Однако это правило работает только при включенных у МБ проблесковых огней. Перед стартом с места они выключаются, и после этого темп движения на решетку диктует только лидер гонки. Собственно именно это и произошло в Мельбурне. 

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"С этого момента гонщик первой машины задает темп. Если необходимо, он может отпускать автомобиль безопасности на расстояние свыше десяти корпусов", - говорится в новой Статье 58.11.

Напомним, что по итогу второго рестарта Карлос Сайнс задел Фернандо Алонсо, за что получил 5-секундный штраф, который, по мнению пилота Феррари, был несправедливым.


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