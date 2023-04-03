Авария Магнуссена на Гран-при Австралии травмировала зрителя

Несчастный случай произошел во время заезда в Мельбурне.

На 53-м круге Гран-при Австралии пилот команды Хаас Кевин Магнуссен допустил ошибку, в результате которой он задел барьер правым задним колесом, которое моментально оторвалось от болида.

Датчанин был вынужден сойти с дистанции, а дирекция гонки остановила заезд красными флагами, чтобы убрать болид и все обломки на трассе.

The incident involving Kevin Magnussen that led to our third restart of the day! 💥#AusGP #F1 pic.twitter.com/PLxHFsZMhK — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Как оказалось, один из обломков пролетел 20 м и попал в зрителя на Альберт-Парк, что привело к рассечению руки, сообщает Motorsport.

К счастью, все обошлось неглубокой раной, а пострадавшему предоставили медицинскую помощь.

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"Вышло так, что все случившееся видел один из наших инженеров. Это был карбоновый фрагмент колесной ступицы, который пролетел по воздуху около 20 метров, ударился о землю, отскочил и рассек человеку руку", - заявил глава Australian Grand Prix Corporation (AGPC) Эндрю Уэстакотт.

"Наши службы сразу же получили информацию о случившемся. Это был аномальный и единичный эпизод. Обломки почти никогда не разлетаются на 20 метров. Защитные сетки по всему миру имеют одинаковую высоту, у нас они соответствуют нормам ФИА".

"Надеюсь, с тем парнем все будет хорошо. Это напоминание о том, что безопасность в Ф1 традиционно стоит во главе угла".

Однако этот инцидент не остался в стороне от ФИА, которая начала расследование. К тому же, как стало известно позднее, незадолго до финиша большая группа зрителей нарушила линии безопасности и оказалась на трассе в тот момент, когда гонка еще продолжалась.

AGPC наверняка понесет наказание - вердикт будет вынесен до 30 июня. При этом Уэстакотт в понедельник, 3 апреля, объявил о своей будущей отставке.