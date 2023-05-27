Алонсо надеется воспользоваться "непостоянством" Ферстаппена на старте Гран-при Монако

Испанец планирует лучше стартовать и вырваться в лидеры заезда уже на первом круге.

По итогам квалификации Гран-при Монако Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо начнут гонку с первого стартового ряда.

Пилот Астон Мартина был близок к тому, чтобы завоевать поул, но нидерландец опередил его на 0,084 с.

"Очевидно, что поул-позиция очень много значит здесь, в Монако. Сегодня Макс был немного быстрее", — цитирует Нандо Planet F1.

"Но первый ряд на стартовой решетке для нас здесь имеет большое значение. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с точки зрения стратегии, если будет какая-то погода или что-то в этом роде, но мы постараемся победить".

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Учитывая невероятный гоночный темп Ред Булл, Алонсо надеется воспользоваться "непостоянством" Ферстаппена во время старта и вырваться в лидеры.

"Первый поворот очень короткий, но да, обычно мы хорошо стартуем. В этом году Макс немного непостоянен, так что, возможно, завтра для него будет один из тех плохих дней".

Напомним, что Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая, а старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.