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Вольфф: Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы

Обновления, по крайней мере, не сделали хуже.
Сегодня, 21:56
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Тото Вольфф доволен первыми тестами обновленного болида W14.

По словам руководителя команды Мерседес, после обновления болид ведет себя как минимум не хуже, чем раньше. И даже более того болид наконец ведет себя так, как должен вести.

"По крайней мере с обновлениями машина не хуже, чем раньше. Это хороший знак в преддверии гонки в Монако. Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы. Думаю, разница между лидерами будет примерно 0,2-0,3 секунды.

Что касается неудачных практик Расселла, Джорджу просто нужно еще пару кругов, чтобы войти в ритм. Важно, что он делает успехи и в квалификации выкладывается на полную. Я не переживаю за него", – заявил Вольфф.

Отметим, что на практиках немецкая команда не показала достойных результатов, хотя во время первой практики Хэмилтон добрался до третьего места.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при Монако

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