Вольфф: Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы

Тото Вольфф доволен первыми тестами обновленного болида W14.

По словам руководителя команды Мерседес, после обновления болид ведет себя как минимум не хуже, чем раньше. И даже более того болид наконец ведет себя так, как должен вести.

"По крайней мере с обновлениями машина не хуже, чем раньше. Это хороший знак в преддверии гонки в Монако. Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы. Думаю, разница между лидерами будет примерно 0,2-0,3 секунды.

Что касается неудачных практик Расселла, Джорджу просто нужно еще пару кругов, чтобы войти в ритм. Важно, что он делает успехи и в квалификации выкладывается на полную. Я не переживаю за него", – заявил Вольфф.

Отметим, что на практиках немецкая команда не показала достойных результатов, хотя во время первой практики Хэмилтон добрался до третьего места.