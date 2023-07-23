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Хэмилтон: Попробую достать кролика из шляпы

Пилот Мерседес верит, что шансы на победу есть.
Сегодня, 15:17
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон поделился своими шансами победить Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии.

Британец понимает, что Ред Булл быстрее, однако все равно верит, что "серебряных стрел" есть реальный шанс на победу.

"На длинных отрезках Ред Булл на полсекунды с круга быстрее нас. Очень и очень вероятно, что он просто пролетит мимо и исчезнет вдали, как он делает во всех гонках.

Но если я смогу волшебным образом вытащить кролика из шляпы, то постараюсь это сделать и оставить его позади. Посмотрим", – сказал Льюис перед гонкой.

Напомним, что Льюис Хэмилтон стартует с поул-позиции на Гран-при Венгрии, с расписанием и результатами которого мы можете ознакомиться на нашем сайте.

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