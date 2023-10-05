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Стролл может продать Астон Мартин из-за сына

Саудиты уже готовят деньги.
Сегодня, 17:12
Лоренс Стролл / Getty Images
Лоренс Стролл / Getty Images

Лоренс Стролл всерьез рассматривает продажу своей команды Астон Мартин, пишет F1-Insider.

Одной из причин продажи является сын бизнесмена Лэнс Стролл, который подумывает о завершении карьеры в Формуле-1. В паддоке всегда считали, что Строллу-младшему не хватало мотивации для гонок.

Кроме того некоторые источники пишут, что на Лэнса давит его мать, которая хочет, чтобы тот перестал заниматься гонками. А на фоне последних аварий пилота ее давление только усилилось.

Нп Астон Мартин уже есть два претендента. Суверенный фонд Саудовской Аравии, а также спонсор команды Aramco готовы выплатить Строллу около 800 млн фунтов.

По слухам меесто Лэнса в Астон Мартине может занять Юки Цунода - протеже Хонды, которая станет мотористом команды в 2026 году.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин вскоре вернется в Ле-Ман.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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