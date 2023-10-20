iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пилоты Формулы-1 недовольны новыми увеличенными штрафами

Часть пелотона просто не потянет такие затраты.
Сегодня, 17:43
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Практически все пилоты Формулы-1 возмущены новыми штрафами, введеными ФИА.

Напомним, что федерация решила увеличить максимальный размер штрафа с 250 тысяч евро до миллиона.

Пилот Мерседес Джордж Расселл назвал такое решение полным абсурдом, ведь как минимум четверть пелотона зарабатывает меньше за целый год.

"То, что гонщика могут оштрафовать на 1 млн евро – это просто абсурд. В свой первый год в Формуле-1 я зарабатывал пятизначную сумму, а тратил в первый год вообще-то шестизначную сумму – платил тренеру, оплачивал перелеты, платил ассистенту. И такова ситуация для минимум четверти гонщиков в пелотоне", - заявил британский пилот.

Напарник Рассела Льюис Хэмилтон не так заинтересован нуждами пилотов, сколько тем, куда ФИА планирует направлять полученные средства.

"Думаю, в таких случаях надо хорошо подумать о том, какой месседж это посылает зрителям. Если ФИА будет штрафовать на миллион, то надо сделать все возможное, чтобы деньги на 100 процентов шли на благое дело", - считает сэр Льюис.

Многие пилоты также припомнили, что в 2021 году Макса Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за касание заднего антикрыла Хэмилтона. Многим интересно, что нужно сделать, чтобы получить миллионный штраф.

"Огромная сумма. Без понятия, какие действия заслуживают штрафа в миллион евро. Некоторые гонщики зарабатывают меньше. Это большие деньги", – заявил Шарль Леклер из Феррари.

Напомним, что в этот уик-энд пройдет Гран-при США, с расписанием и результатами которого вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет
The International: Spirit и Liquid стартуют в верхней сетке, Tundra и EG - в нижней The International: Spirit и Liquid стартуют в верхней сетке, Tundra и EG - в нижней
The International: Team Spirit откроют плей-офф матчем против VP The International: Team Spirit откроют плей-офф матчем против VP
Цуренко вышла в полуфинал турнира в Тунисе Цуренко вышла в полуфинал турнира в Тунисе
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа20:18
Небольшая оплошность помешала Арсеналу подписать Беллингема в 14 лет
Киберспорт20:11
The International: Spirit и Liquid стартуют в верхней сетке, Tundra и EG - в нижней
Киберспорт20:03
The International: Team Spirit откроют плей-офф матчем против VP
Теннис19:56
Цуренко вышла в полуфинал турнира в Тунисе
Европа19:47
Чемпион мира по футболу может завершить карьеру из-за дисквалификации
Европа19:30
Экс-игрок Арсенала присоединился к критике новичка клуба
НБА19:10
Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру
Украина18:59
Заря перестреляла Оболонь и оборвала серию без поражений столичного клуба
Европа18:38
Хавбек Шахтера: Срна привнес в команду позитив, легкость, свободу
Европа18:15
Беллингем признался, чему обязан своему старту в Реале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK