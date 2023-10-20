Пилоты Формулы-1 недовольны новыми увеличенными штрафами

Часть пелотона просто не потянет такие затраты.

Практически все пилоты Формулы-1 возмущены новыми штрафами, введеными ФИА.

Напомним, что федерация решила увеличить максимальный размер штрафа с 250 тысяч евро до миллиона.

Пилот Мерседес Джордж Расселл назвал такое решение полным абсурдом, ведь как минимум четверть пелотона зарабатывает меньше за целый год.

"То, что гонщика могут оштрафовать на 1 млн евро – это просто абсурд. В свой первый год в Формуле-1 я зарабатывал пятизначную сумму, а тратил в первый год вообще-то шестизначную сумму – платил тренеру, оплачивал перелеты, платил ассистенту. И такова ситуация для минимум четверти гонщиков в пелотоне", - заявил британский пилот.

Напарник Рассела Льюис Хэмилтон не так заинтересован нуждами пилотов, сколько тем, куда ФИА планирует направлять полученные средства.

"Думаю, в таких случаях надо хорошо подумать о том, какой месседж это посылает зрителям. Если ФИА будет штрафовать на миллион, то надо сделать все возможное, чтобы деньги на 100 процентов шли на благое дело", - считает сэр Льюис.

Многие пилоты также припомнили, что в 2021 году Макса Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за касание заднего антикрыла Хэмилтона. Многим интересно, что нужно сделать, чтобы получить миллионный штраф.

"Огромная сумма. Без понятия, какие действия заслуживают штрафа в миллион евро. Некоторые гонщики зарабатывают меньше. Это большие деньги", – заявил Шарль Леклер из Феррари.

Напомним, что в этот уик-энд пройдет Гран-при США, с расписанием и результатами которого вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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