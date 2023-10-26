ФИА пришлось объясняться, почему не были проверены все болиды после Гран-при США
ФИА выпустила официальное объяснение, почему были проверены только определенные болиды.
Напомним, что после Гран-при США Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы за чрезмерный износ планок на днище болида.
После этого многие в паддоке задались вопросом, почему ФИА не стала проверять все болиды, когда планки оказались изношены на двух из четырех проверенных.
Чтобы сразу отсечь любые домыслы, федерация выпустила официальное объяснение. Если кратко, у них нет времени проверять все болиды.
"Несмотря на широчайший спектр проверок, за столь короткое время охватить все параметры болида просто невозможно – что особенно актуально, когда два Гран-при проводятся подряд, и также необходимо учитывать сжатое расписание грузоперевозок.
Именно поэтому процесс случайного отбора машин для проведения проверок так важен. Каждая команда знает, что ее болиды могут быть выбраны для проверки и при наличии несоответствий регламенту шанс их выявления очень высок", - говорится в заявлении.
Ранее, напомним, сообщалось, что Формула-1 работает над изменениями структуры спринтов.
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