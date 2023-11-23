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Автоспорт

Хэмилтон вел переговоры с двумя командами Формулы 1 до продления контракта с Мерседес

Семикратный чемпион интересовался возможностью трудоустроится в другом месте.
Сегодня, 13:22
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Глава Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, что пилот Льюис Хэмилтон вел переговоры с его командой по поводу возможного сотрудничества, прежде чем подписать новый контракт с Мерседес.

По словам руководителя австрийской команды, также семикратный чемпион мира контактировал с представителями Феррари.

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"На протяжении последних лет у нас были обсуждения по поводу перехода Льюиса. Его представители обращались к нам несколько раз. Совсем недавно, в начале года, был запрос о том, есть ли какой-либо интерес по поводу перехода.

Он также встречался с президентом компании Феррари Джоном Элканном. Думаю, что там были серьезные переговоры. Это было где-то в районе Гран-при Монако. Разговоры определенно были, возможно, с руководителем команды Фредериком Вассером, но с Элканном точно.

Но я не вижу, чтобы Макс Ферстаппен и Льюис сработались. Динамика была бы неправильной. Мы на сто процентов довольны тем, что имеем", - приводит слова Хорнера Daily Mail.

Напомним, что в августе Хэмилтон продлил контракт с Мерседес до конца 2025 года.

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