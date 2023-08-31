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Официально: Хэмилтон и Расселл подписали новые контракты с Мерседес

"Серебряные стрелы" одним объявлением завершили множественные дискуссии и слухи о будущем пилотов.
Сегодня, 18:44
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл / Getty Images

Мерседес на своем официальном сайте объявил о том, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл подписали новые контракты с немецкой командой.

Британские пилоты продолжат выступать за "серебряных стрел" на протяжении следующих двух сезонов - до конца 2025 года.

"Мы каждый день мечтаем стать лучшими, и мы вместе посвятили последнее десятилетие достижению этой цели", - сказал сэр Льюис.

"Невозможно оказаться на вершине в одночасье или за короткий период времени, это требует преданности делу, упорного труда и самоотверженности. И для меня было честью войти в учебники истории вместе с этой невероятной командой".

"Мы никогда не были так голодны до победы. Мы извлекли уроки из каждого успеха, но также и из каждой неудачи. Мы продолжаем преследовать свои мечты, продолжаем бороться, несмотря ни на что, и мы снова победим".

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"Я благодарен команде, которая поддерживала меня как на трассе, так и за ее пределами. Наша история не закончена, мы полны решимости добиться большего вместе и мы не остановимся, пока не добьемся этого".

Напомним, что Льюис Хэмилтон присоединился к Мерседес перед стартом сезона-2013, покинув свою родную команду МакЛарен.

Джордж Расселл получил повышение до статуса пилота Мерседес в прошлом году, до этого проведя три сезона в составе Уильямс.

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