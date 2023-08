Официально: Хэмилтон и Расселл подписали новые контракты с Мерседес

Мерседес на своем официальном сайте объявил о том, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл подписали новые контракты с немецкой командой.

Британские пилоты продолжат выступать за "серебряных стрел" на протяжении следующих двух сезонов - до конца 2025 года.

