Хэмилтон стал игровым персонажем Fortnite

В игру даже был добавлен Роско, бульдог гонщика.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал очередным дополнением в списке спортсменов, чей облик игроки смогут использовать в компьютерной игре Fortnite, сообщает Forbes.

Семикратный чемпион мира Формулы 1 присоединился к таким звездам спорта, как Неймар, ЛеБрон Джеймс, Харри Кейн, Яннис Адетокумбо и Патрик Махоумс.

Более того, вместе с 38-летним гонщиком в игру был добавлен один из его британских бульдогов по имени Роско, который может похвастаться одним миллионом подписчиков в Instagram.

Поиграть в обличии Хэмилтона можно будет, начиная с пятницы, 17 ноября. Однако для этого его нужно будет приобрести во внутриигровом магазине.

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Стоит отметить, что для Льюиса Хэмилтона это не первое появление в компьютерной игре. Ранее в 2016 году сэр Льюис подарил свою внешность офицеру Карлу Хэмилтону в Call of Duty Infinite Warfare.

Источник: скриншот

Напомним, что в пятницу, 17 ноября, также стартует гоночный этап в Лас-Вегасе - на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда.

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