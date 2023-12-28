Пилоты Формулы-1 выбрали лучших гонщиков сезона

Рейтинг получился не очень удивительным.

Формула-1 предложила гонзщикам выбрать лучших среди них в сезоне-2023.

Каждый из респондентов составил свой топ-10 и распределил очки по системе Ф-1, после чего баллы от всех спортсменов складывали

Очевидно, что коллеги выбрали Макса Ферстаппена лучшим пилотом прошедшего сезона, а вот его партнер Серхио Перес удостоился лишь 10-го места.

Интересно, что места в тройке получили также нестареющие Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.

Рейтинг лучших гонщиков Формулы-1 2023 года по версии пилотов

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Ландо Норрис (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Карлос Сайнс (Феррари) Алекс Албон (Уильямс) Оскар Пиастри (Макларен) Пьер Гасли (Альпин) Серхио Перес (Ред Булл)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!