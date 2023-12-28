Пилоты Формулы-1 выбрали лучших гонщиков сезона
Рейтинг получился не очень удивительным.
Формула-1 предложила гонзщикам выбрать лучших среди них в сезоне-2023.
Каждый из респондентов составил свой топ-10 и распределил очки по системе Ф-1, после чего баллы от всех спортсменов складывали
Очевидно, что коллеги выбрали Макса Ферстаппена лучшим пилотом прошедшего сезона, а вот его партнер Серхио Перес удостоился лишь 10-го места.
Интересно, что места в тройке получили также нестареющие Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.
Рейтинг лучших гонщиков Формулы-1 2023 года по версии пилотов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Серхио Перес (Ред Булл)
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