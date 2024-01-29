Астон Мартин не ожидает сильных изменений в расстановке сил Формулы 1 в 2024 году

По мнению руководителя британской команды, фанатам стоит ожидать примерно ту же картину, что и в прошлом сезоне.

Сезон-2024 ознаменует третий год существования действующего свода правил дизайна с граунд-эффектом, в котором очень преуспел Ред Булл.

Заметными исключениями из этой философии были Мерседес и Феррари, но обе команды решили создать новую концепцию болида для 2024 года.

Учитывая отсутствие встряски правил, руководитель Астон Мартина Майк Крак считает, что расстановка сил в Формуле 1 останется примерно той же, что и в прошлом сезоне.

"Когда у вас будут стабильные правила, как сейчас, команды будут скорее эволюционировать. И если у вас есть такая выдающаяся машина, как у Ред Булл, многие люди попытаются пойти в этом направлении", - цитирует Крака Motorsport.

"С другой стороны, мы слышали от Феррари и Мерседес, что они внесут очень большие архитектурные изменения. Поэтому нам любопытно посмотреть, что это принесет".

"Но я думаю, что повторится привычная ситуация: если технические регламенты остаются прежними, стартовая решетка становится все ближе друг к другу".

Ранее стало известно, что следующий сезон может стать последним для Заубер с нынешним составом пилотов.

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