Астон Мартин заключил новые соглашения с тремя техническими спонсорами

С подготовкой к новому регламенту помогут Honda, Aramco и Valvoline.

Астон Мартин объявил о новых договорах со своими техническими спонсорами.

Honda, Aramco и Valvoline продолжат сотрудничество с командой и в новом регламенте в сезоне-2026.

Японский автопроизводитель станет официальным мотористом Астон Мартин, саудовцы останутся титульным спонсором и будут поставлять топливо, а Valvoline - смазочные материалы.

Кроме того команда намерена расширить сотрудничество с Aramco за границы Формулы-1. И в будущем обе компании могут поработать вместе и в сфере дорожных автомобилей.

Ранее Феррари наоборот прекратила сотрудничество со своим многолетним спонсором.

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