Переход Ньюи из Ред Булл в Астон Мартин будет объявлен перед Гран-при Азербайджана

В ближайшее время ожидается объявление о переходе технического директора Ред Булл Эдриана Ньюи в Астон Мартин.

Как сообщает Motorsport, стороны собираются анонсировать свое будущее сотрудничество перед Гран-при Азербайджана, который пройдет 15 сентября.

Ранее в этом году 65-летний специалист объявил о том, что после сезона-2024 он покинет австрийскую команду, в которой он работает с 2005 года.

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Изначально главным претендентом на Ньюи считалась Феррари, но в итоге итальянцы отказались от идеи его приглашения.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер даже использовал аналогию с футбольным клубом ПСЖ, чтобы объяснить причину отказа от Эдриана Ньюи.

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