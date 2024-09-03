ФИА выпустила заявление относительно гибких элементов в Мерседес и Макларен

ФИА отреагировала на жалобы команд касательно переднего антикрыла у Мерседес и Макларен.

Напомним, в течение некоторого времени некоторые команды заявляли, что Мерседес и Макларен нарушают регламент, так как их гибкие элементы слишком сильно изгибаются.

После Гран-при Италии Ред Булл и Феррари запросили официальный комментарий от ФИА.

Ранее, ФИА неоднократно заявляла, что не собирается менять правила по ходу сезона, а ужесточение требований к антикрыльям, если потребуется, произойдет не раньше 2025 года.

В итоге организация опубликовала отчет, в котором были собраны данные начиная с гонки в Спа и по результатам которого было объявлено, что антикрылья команд соответствуют регламенту.

Это значит, что в ближайшее время весь пелотон попробует скопировать конструкторское решение Мерседес и Макларен, что в будущем может вызвать ужесточение регламента.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин закобчил сотрудничество сразу с тремя компаниями.

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