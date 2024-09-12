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Кларксон - о переходе Ньюи: Я говорил об этом около шести недель назад

Ведущий также уверен, что инженер сильно поможет команде.
Сегодня, 10:45
Джереми Кларксон / Getty Images
Джереми Кларксон / Getty Images

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон прокомментировал переход Эдриана Ньюи в Астон Мартин.

Шоумен заявил, что еще два месяца назад говорил о том, что инженер присоединится именно к команде из Сильверстоуна.

А в целом Кларксон считает, что Ньюи сможет поднять Астон Мартин в топ пелотона.

"Я говорил об этом около шести недель назад. Все говорили, что он едет в Ferrari, но тогда встретил его, и Эдриан сказал: "О, я ищу дом возле вас". И я подумал: "Если ты идешь в Ferrari, почему покупаешь дом в Оксфордшире?"

Эдриан очень хорош в своем деле, а Астон Мартин, как кажется, просто безграничные финансовые возможности.И  я думаю, Астон Мартин станет силой, с которой придется считаться", – цитирует Кларксона Crash.

Ранее также сообщалось, что Макларен попробует завоевать чемпионство для Норриса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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