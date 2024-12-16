Эдди Джордан: Макс не хотел, чтобы в болид сел Сайнс

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что Макс Ферстаппен и Кристиан Хорнер виноваты в туманных перспективах Ред Булл.

Джордан заявил, что Макс выступил против прихода Карлоса Сайнса в команду. Он надавил на Хорнера, чтобы тот оставил Серхио Переса.

А учитывая очень слабые выступления мексиканца в последнее время, перспективы Ред Булл завоевать Кубок конструкторов в следующем сезоне выглядят сомнительно.

"Мне неловко за Чеко, потому что мне нравится этот парень. Он потрясающий человек. Говорите, он сражается за место в команде в следующем году? На мой взгляд, без шансов, но я бы возложил часть вины на команду и часть вины на Макса. Я знаю, что Макс давил на Кристиана. Он не хотел, чтобы в болид сел Карлос Сайнс. Он хотел Чеко в напарниках, потому что понимал, что победит его.

И, справедливости ради, Максу нужно немного задуматься над этим. Кристиану нужно задуматься над этим. Они будут отрицать, но я просто верю, что возникла ситуация, когда проще было оставить Чеко в машине, а не рассмотреть вариант, который был бы лучше для команды в свете борьбы за Кубок конструкторов в следующем году", - приводит слова Джордана PlanetF1.

Ранее также сообщалось, что Риккардо не вернется в Формулу-1.

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