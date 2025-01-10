Дженерал Моторс официально открыла свое моторное подразделение

Свои двигатели Кадиллак получит до 2030 года.

Компания Дженерал Моторс объявила об открытии собственного моторного подразделения.

Напомним, что американский производитель войдет в Формулу-1 в 2026 году с командой Кадиллак. Однако на старте она будет клиентской командой.

Дженерал Моторс имеет подписанный контракт с Феррари на поставку силовых установок. На свои же моторы команда планирует перейти к "концу десятилетия".

Моторная база была открыта в Мичигане рядом с техническим центром Дженерал Моторс. Ее возглавил Расс О’Блинс, ранее отвечавший за разработку моторов для дорожных и спортивных автомобилей.

Ранее также сообщалось, что Франко Колапинто нашел себе место в Формуле-1.

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