Астон Мартин хочет переманить Ферстаппена миллиардным предложением

Астон Мартин готовит привлекательное предложение для Макса Ферстаппена, утверждает Daily Mail.

По информации издания, Лоренс Стролл уже сообщил спонсорам, что намерен добиться перехода нидерладнского пилота из Ред Булл в свою команду.

Однако на текущий момент можно говорить только о желании Астон Мартин приобрести Макса, а не о вероятном переходе.

Однако у команды есть сильный аргумент. В Ред Булл Ферстаппен получает около 50 млн евро в год, Астон Мартин готов предложить 200 млн евро в год, а общая сумма такой сделки оценивается в миллиард евро.

Также ожидается, что переходу может поспособствовать Эдриан Ньюи, который в паре с Максом может выиграть чемпионат для Астон Мартин.

Ранее также сообщалось, что Серихо Перес может вернуться в Формулу-1.

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