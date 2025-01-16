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Автоспорт

Астон Мартин хочет переманить Ферстаппена миллиардным предложением

Лоренс Стролл намерен реализовать свои планы.
Вчера, 21:55
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Астон Мартин готовит привлекательное предложение для Макса Ферстаппена, утверждает Daily Mail.

По информации издания, Лоренс Стролл уже сообщил спонсорам, что намерен добиться перехода нидерладнского пилота из Ред Булл в свою команду.

Однако на текущий момент можно говорить только о желании Астон Мартин приобрести Макса, а не о вероятном переходе.

Однако у команды есть сильный аргумент. В Ред Булл Ферстаппен получает около 50 млн евро в год, Астон Мартин готов предложить 200 млн евро в год, а общая сумма такой сделки оценивается в миллиард евро.

Также ожидается, что переходу может поспособствовать Эдриан Ньюи, который в паре с Максом может выиграть чемпионат для Астон Мартин.

Ранее также сообщалось, что Серихо Перес может вернуться в Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Астон Мартин

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Астон Мартин хочет переманить Ферстаппена миллиардным предложением
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