Ферстаппен стал первым пилотом, который лидирует в чемпионате 1000 дней
Нидерландец обошел легенд Формулы-1.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен установил уникальное достижение в Формуле-1.
Гонщик стал первым пилотом в истории серии, который возглавляет личный зачет в течении 1000 дней.
Нидерландец возглавил зачет в мае 2022 года и с тех пор завоевал три чемпионских титула.
Интересно, что второй и третий результаты держит Михаэль Шумахер - 896 дней в 2000-2003 годах и 630 дней в 2003-2005 годах. Немец мог бы лидировать 1500 дней, если бы его серия не была прервана в начале 2003 года.
Далее идут не менее легендарные пилоты: Айртон Сенна (581 день), Альберто Аскари (574 дня) и Фернандо Алонсо (560 дней).
Ранее также Уильямс уже показал новый болид.
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