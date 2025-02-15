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Автоспорт

Ферстаппен стал первым пилотом, который лидирует в чемпионате 1000 дней

Нидерландец обошел легенд Формулы-1.
Сегодня, 11:59
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен установил уникальное достижение в Формуле-1.

Гонщик стал первым пилотом в истории серии, который возглавляет личный зачет в течении 1000 дней.

Нидерландец возглавил зачет в мае 2022 года и с тех пор завоевал три чемпионских титула.

Интересно, что второй и третий результаты держит Михаэль Шумахер - 896 дней в 2000-2003 годах и 630 дней в 2003-2005 годах. Немец мог бы лидировать 1500 дней, если бы его серия не была прервана в начале 2003 года.

Далее идут не менее легендарные пилоты: Айртон Сенна (581 день), Альберто Аскари (574 дня) и Фернандо Алонсо (560 дней).

Ранее также Уильямс уже показал новый болид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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