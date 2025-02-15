Пиастри: Я способен стать чемпионом в 2025 году

Пилот Макларен Оскар Пиастри заявил, что намерен выиграть чемпионский титул в будущем сезоне.

Оскар признал, что начинал в Формуле-1, имея немало слабых мест. Однако с тех пор пилот много работал, чтобы стать лучше, и теперь чувствует в себе уверенность.

"Я действительно считаю, что способен стать чемпионом мира в этом году.

Есть ощущение, что 12 месяцев назад я начинал сезон с некоторыми слабыми местами, не было особой уверенности в этих вещах. По ходу прошлого года я ими занялся. Теперь важно заниматься ими каждый уик-энд и сделать так, чтобы я проявлял себя наилучшим образом каждый уик-энд – тогда будет виден результат.

Я чувствую уверенность и думаю, что над какими-то вещами нам еще предстоит поработать. Безусловно, я не закончил развитие, но не считаю, что кто-либо его закончил. Если получится поработать над некоторыми аспектами, которые мы наметили в это межсезонье, то в моем распоряжении будет множество инструментов, чтобы попытаться это осуществить", - цитирует пилота Autosport.

Ранее также Макс Ферстаппен установил достижение в Формуле-1.

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