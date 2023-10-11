Двое игроков академии баскетбольного клуба были убиты во время нападения ХАМАС

Террористы убили несколько семьей в районе, где жили спортсмены.

Игроки молодежной тель-авивской академии Хапоэля Ифтах и Йонатан Коц были убиты во время нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Как сообщает Basket News, братьев убили в своем доме в Кфар-Аза – поселении на израильской территории вблизи Сектора Газа. Также погибли родители братьев и их сестра.

Отмечается, что террористы ХАМАС убили несколько семей в кибуце, где проживали баскетболисты. Точное количество жертв пока неизвестно.

Напомним, Израиль был атакован из Сектора Газа. Боевики ХАМАС ударили по центральным и южным районам страны.

Ранее сообщалось, что родственник бывшего игрока Ливерпуля убил террористов ХАМАСа, спасая свою семью.

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