Прометей одержал вторую победу в Еврокубке, обыграв Бурсаспор

Украинский коллектив продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.

В среду, 26 октября, в Риге состоялся матч третьего тура группового этапа Еврокубка, в котором Прометей обыграл турецкий Бурсаспор со счетом 90:84.

Команда Ронена Гинзбурга не отдала сопернику ни одной четверти, выиграв первые три и сведя последнюю к ничейному результату.

Лучшим игроком встречи пуэрториканский защитник Прометея Джиан Клавелл: 28-летний баскетболист за 30 минут на паркете набрал 26 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Прометей - Бурсаспор 90:84 (23:21, 19:18, 26:23, 22:22)

Прометей: Клавелл (26), Кеннеди (15 + 6 подборов), Стивенс (9 + 8 подборов), Балвин (2), Лукашов (0) - старт; Санон (17), Агада (10 + 4 передачи), Хог (6 + 5 подборов), Липовый (3), Сидоров (2).

Победа позволила украинцам догнать в таблице своих сегодняшних оппонентов - теперь команды делят второе место. В следующем туре Прометей встретится с испанским клубом Ховентут Бадалона. Матч состоится 2 ноября.