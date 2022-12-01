Будивельник узнал соперников во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Украинская команда сыграет против представителей Израиля, Финляндии и Словакии.

Киевский Будивельник сыграет во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Накануне украинский коллектив в заключительном матче первого группового раунда одержал победу над нидерландским Гронингеном (86:81) и со второго места в своем квартете вышел в следующую стадию соревнований.

Будивельник попал в группу J, где соперниками киевской команды станут израильский Хапоэль Хайфа, финский Карху и словацкий Левице.

Матчи второго раунда начнутся 14 декабря. Команды сыграют шесть туров по круговой системе. В раунд плей-офф выйдут по две лучшие команды из группы.