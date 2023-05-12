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Баскетбол

Финал четырех Евролиги: расписание и результаты

ISPORT представляет расписание матчей Финала четырех Евролиги.
Сегодня, 11:19
Кубок Евролиги / Getty Images
Кубок Евролиги / Getty Images

Евролига - самый престижный ежегодный баскетбольный турнир Европы, в котором участвуют команды из стран, принадлежащих к ФИБА Европа.

В регулярном сезоне Евролиги участвуют 16 команд. Восемь лучших коллективов попадают в плей-офф, где играют серии до трех побед. Победители своих серий выходят в Финал четырех - финальную стадия плей-офф.

В отличие от предыдущей стадии, в полуфинале команды проводят всего по одному матчу: победители отправляются в Финал, а проигравшие встречаются в поединке за третье место.

В 2023 году Финал четырех Евролиги пройдет в Каунасе (Литва). В ключевую стадию турнира вышли Олимпиакос (Греция), Барселона (Испания), Реал (Испания) и Монако (Франция).

По пути в финал Олимпиакос обыграл Фенербахче (3-2), Барселона свипнула Жальгрис (3-0), Реал выдал исторический камбек в серии с Партизаном (3-2), а Монако прошел Маккаби (93-2).

Расписание и результаты Финала четырех Евролиги

Финал

Воскресенье, 21 мая

  • 20:00, победитель матча №1 - победитель матча №2

Матч за третье место

Воскресенье, 21 мая

  • проигравший матча №1 - проигравший матча №2

Полуфинал

Пятница, 19 мая

  • 18:00, Олимпиакос - Монако (матч №1)
  • 21:00, Барселона - Реал (матч №2)

Источник: Евролига/euroleague.net

В предыдущих двух сезонах победителем Евролиги становился турецкий Анадолу Эфес, который в этом году занял лишь одиннадцатое место по итогам регулярки.

Самым титулованным клубом Евролиги является мадридский Реал. Испанский клуб десять раз становился чемпионов, еще девять раз он доходил до финала.

Среди участников Финала четырех только Монако ни раз не выигрывал Евролигу: на счету Олимпиакоса три чемпионства, а у Барселоны два чемпионских титула.

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