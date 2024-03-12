Прометей - Бург: видео онлайн-трансляция Еврокубка 12.03.2024
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Во вторник, 12 марта, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой матч в рамках второго раунда плей-офф Еврокубка.
Соперником нашей команды станет Бург из Франции.
Начало поединка - в 20:30 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Бург:
Украинский коллектив в 1/8 финала обыграл Арис (95:67), а Бург проведет первый матч в плей-офф.
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