Прометей - Бург: видео онлайн-трансляция Еврокубка 12.03.2024

Во вторник, 12 марта, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой матч в рамках второго раунда плей-офф Еврокубка.

Соперником нашей команды станет Бург из Франции.

Начало поединка - в 20:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Бург:

Украинский коллектив в 1/8 финала обыграл Арис (95:67), а Бург проведет первый матч в плей-офф.

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