НБА: Юта без Михайлюка проиграла Сакраменто, Бостон проиграл Детройту
В ночь на четверг, 27 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 26 февраля
Вашингтон – Портленд 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)
Вашингтон: Пул (24), Холмс (20), Кулибали (16), Миддлтон (8), Джордж (7) – старт; Кисперт (20), Смарт (10), Кэррингтон (8 + 8 подборов), Вукчевич (8), Шэмпени (0), Макдэниэлс (0).
Портленд: Саймонс (16), Грант (15), Камара (11), Авдия (5), Клинган (4 + 8 подборов) – старт; Шарп (36 + 8 подборов), Хендерсон (16), Уокер (12), Мюррэй (12), Бэнтон (2).
Детройт – Бостон 117:97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)
Детройт: Каннингем (21 + 11 передач), Харрис (16 + 9 подборов), Дюрен (13 + 11 подборов), Хардуэй (9), Томпсон (7 + 5 перехватов) – старт; Бизли (26), Сассер (8), Холланд (8), Стюарт (4), Уотерс (3), Рид (2), Клинтман (0), Дженкинс (0).
Бостон: Тейтум (27), Уайт (18), Порзингис (11), Хорфорд (9 + 10 подборов), Холидэй (4 + 6 передач) – старт; Притчард (18), Дэвисон (3), Питерсон (3), Хаузер (3), Шайерман (1), Уолш (0), Тиллман (0), Кета (0).
Индиана – Торонто 111:91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)
Индиана: Халибертон (33 + 11 передач), Тернер (18 + 10 подборов), Сиакам (15 + 8 подборов), Несмит (12), Нембхард (7 + 6 потерь) – старт; Матурин (10), Брайант (8), Шеппард (4), Топпин (4), Уокер (0), Ферфи (0), Деннис (0).
Торонто: Куикли (18 + 6 передач), Барретт (16), Дик (10), Агбаджи (10), Пелтль (10) – старт; Мобо (16), О. Робинсон (8), Уолтер (3 + 8 подборов), Шэд (0 + 7 потерь), Буше (0).
Нью-Йорк – Филадельфия 110:105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)
Нью-Йорк: Брансон (34 + 7 передач), Бриджес (28), Ануноби (16 + 9 подборов), Хукпорти (8), Харт (7 + 17 подборов + 7 потерь) – старт; Ачиува (7 + 4 блок-шота), Макбрайд (6), Пэйн (4), Шэмет (0).
Филадельфия: Макси (30), Убре (27), Джордж (25 + 8 подборов + 7 передач + 7 потерь), Драммонд (7 + 9 подборов), Граймс (3) – старт; Эдвардс (6), Бона (5), Уокер (2), Каунсил (0).
Бруклин – Оклахома-Сити 121:129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)
Бруклин: Шарп (25 + 15 подборов), Хэйс (19 + 7 передач), К. Джонсон (19 + 7 передач), З. Уильямс (18 + 10 подборов), Джонсон (16) – старт; Эвбуомван (9), Уилсон (7), Мартин (3), Уотфорд (3), Бикман (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27), Джейлен Уильямс (22), Холмгрен (22 + 17 подборов), Хартенштайн (13), Дорт (3) – старт; Уиггинс (24), Уоллес (13), Карузо (5), Джо (0), Джейлин Уильямс (0).
Майами – Атланта 131:109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)
Майами: Хирро (24 + 10 передач), Митчелл (20 + 6 передач), Адебайо (20 + 9 подборов), Уиггинс (15 + 6 передач), Уэйр (12 + 8 подборов) – старт; Д. Робинсон (24 + 6 передач), Хайсмит (14 + 7 подборов), Хакес (2), Беркс (0), Андерсон (0), Ларссон (0).
Атланта: Дэниэлс (18), Янг (17 + 8 передач), Оконгву (13 + 9 подборов), Рисаше (11), Гуйе (5) – старт; Леверт (17), Мэнн (13), Капела (8), Ньянг (7).
Чикаго – Клипперс 117:122 (26:31, 34:28, 33:39, 24:24)
Чикаго: Гидди (21 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь), Коллинз (21 + 17 подборов + 6 передач), Уайт (19), Болл (15), Бузелис (5) – старт; Джонс (16), Хертер (13), Терри (5), Филлипс (2).
Клипперс: Харден (30 + 6 передач + 6 потерь), Ленард (17 + 8 подборов), Д. Джонс (16), Зубац (10 + 10 подборов), Данн (5) – старт; Коффи (20), Богданович (14 + 6 передач), Симмонс (6 + 8 подборов + 8 передач), Юбэнкс (4), Батюм (0).
Юта – Сакраменто 101:118 (22:22, 24:33, 23:28, 32:35)
Юта: Кесслер (25 + 14 подборов), Мартин (16), Сенсабо (12), Коллиер (9 + 7 передач), Кларксон (2 + 6 передач) – старт; Джордж (11), Джузэнг (9), Филиповски (9), Спрингер (5), Уильямс (3).
Сакраменто: Мюррэй (26), Лавин (22 + 8 подборов), Дерозан (19 + 8 передач), Монк (13 + 9 подборов + 6 передач), Сабонис (12 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Валанчюнас (15 + 7 подборов), Эллис (11), Ларэвиа (0), Фульц (0).
Хьюстон – Сан-Антонио 118:106 (34:20, 30:26, 37:29, 17:31)
Хьюстон: Томпсон (25 + 9 подборов), Грин (21 + 7 подборов), Брукс (19), Смит (9 + 10 подборов), Шенгюн (9 + 11 подборов) – старт; Грин (13), Тэйт (7), Лэндейл (5), Адамс (4), А. Холидэй (2), Уильямс (2), Шеппард (2), Уитмор (0).
Сан-Антонио: Васселл (9), Фокс (7), Пол (4), Бийомбо (4), Барнс (3) – старт; К. Джонсон (22), Касл (22 + 7 подборов), Мамукелашвили (12), Шэмпени (11), Сохан (7), Уэсли (5), Маклафлин (0), Брэнэм (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!