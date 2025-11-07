iSport.ua
НБА: Финикс переиграл Клипперс в единственном матче дня

В Лиге состоялся только один поединок.
Сегодня, 07:31       Автор: Василий Войтюк
Финикс - Клипперс / Getty Images
Финикс - Клипперс / Getty Images

Регулярный чемпионат НБА продолжился одним единственным матчем, в котором Финикс Санс принимали Лос-Анджелес Клипперс, которые играли без Джеймса Хардена и Кавая Ленарда.

В виду отсутствия лидеров, главным лицом Клипперс стал центровой Ивица Зубац, которому со скамейки помогали Богданович, Джон Коллинз и Кэм Кристи, набравший 17 очков.

Тем не менее, этого не хватило для победы. У Финикса сразу шесть игроков набрали по 10 и больше очков, а Джейлен Грин всего за 23 минуты накидал 29 пунктов.

Финикс - Клипперс 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28)

 

