НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
В ночь на субботу, 29 ноября, прошел очередной игровой день Кубка НБА, в рамках которого сыграли 11 матчей.
Результаты матчей НБА за 28 ноября
Атланта - Кливленд - 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33)
Атланта: Александер-Уокер (30), Джонсон (29+12 подборов+12 передач), Оконгву (18+7 подборов), Рисаше (14), Дэниелс (10+8 подборов+9 передач) - старт; Крейчи (14), Гуйе (12), Кеннард (3), Уоллес (0).
Кливленд: Митчелл (42), Э. Мобли (20+14 подборов+7 передач), Хантер (16), Гарленд (15+10 передач+5 потерь), Аллен (8+8 подборов) - старт; Тайсон (9), Уэйд (5), Томлин (5), Болл (3), Нэнс (0).
Бруклин - Филадельфия - 103:115 (23:31, 25:32, 27:24, 28:28)
Бруклин: Демин (23+9 подборов), Клауни (16+7 подборов), Мэнн (14+6 передач), Клекстон (12+5 потерь), З. Уильямс (10) - старт; Мартин (16), Вольф (5), Пауэлл (4), Шарп (3), Уилсон (0).
Филадельфия: Макси (22+9 подборов+7 передач), Граймс (19+9 передач+5 потерь), Джордж (14), Барлоу (10+10 подборов), Драммонд (7) - старт; Маккейн (20+5 перехватов), Бона (13), Уокер (4), Эдвардс (4), Брум (2), Лаури (0).
Детройт - Орландо - 109:112 (33:31, 25:28, 26:30, 25:23)
Детройт: Каннингем (39+13 подборов+11 передач+8 потерь), Харрис (18), Дюрен (16+12 подборов+4 блок-шота+5 потерь), Д. Робинсон (9), Томпсон (8+7 подборов) - старт; Стюарт (8), Леверт (7), Айви (3), Рид (1), Грин (0), Дженкинс (0), Холланд (0).
Орландо: Бейн (37+8 подборов), Ф. Вагнер (21+7 подборов), Саггс (14), да Силва (8), Картер (8+11 подборов) - старт; Блэк (16), Битадзе (4), Айзек (4), Джонс (0).
Индиана – Вашингтон – 119:86 (30:24, 34:28, 30:21, 25:13)
Индиана: Сиакам (24+11 подборов), Матурин (20), Хафф (12+4 блок-шота), Уокер (10+7 подборов), Шеппард (9) - старт; Макконнелл (14+8 передач), Джексон (10), Мэтьюз (9), Брэдли (5), Робинсон-Эрл (3+11 подборов), Питер (3), Деннис (0).
Вашингтон: Сарр (24+8 подборов), Миддлтон (12), Макколлум (11), Кулибали (11), Джордж (5) - старт; Уитмор (8), Кэррингтон (6+7 подборов), Вукчевич (5), Райли (4), Шэмпени (0), Бренем (0), Купер (0), Джонсон (0).
Нью-Йорк - Милуоки - 118:109 (33:37, 28:25, 31:26, 26:21)
Нью-Йорк: Брансон (37), Макбрайд (19), Харт (19+15 подборов+7 передач), Бриджес (14), Таунс (9+10 подборов) - старт; Кларксон (6), Робинсон (6+7 подборов), Коллек (5), Ябуселе (3).
Милуоки: Я. Адетокунбо (30+15 подборов+8 передач), Грин (18), Роллинз (13+6 передач), Тернер (10), Трент (3) - старт; Кузма (20), Энтони (7), Г. Харрис (5), Портис (3).
Шарлотт - Чикаго - 123:116 (32:29, 35:33, 26:32, 30:22)
Шарлотт: Миллер (27), Бриджес (22+8 подборов+7 передач), Болл (16+7 подборов+8 передач), Книппел (12), Колкбреннер (7) - старт; Секстон (21), Джеймс (9), Мэнн (5), Диабате (4+8 подборов), Макнили (0).
Чикаго: Гидди (25+11 подборов+9 передач), Уайт (25), Вучевич (13+14 подборов), Хертер (11), Бузелис (8) - старт; Джонс (16+5 перехватов), Смит (6), Досунму (5), Уильямс (5), Картер (2), Филлипс (0).
Денвер - Сан-Антонио - 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36)
Денвер: Дж. Мюррей (37+7 передач), К. Джонсон (28), Йокич (21+9 подборов+10 передач), Уотсон (15), Джонс (9) - старт; Хардуэй (15), Ннаджи (4), Валанчюнас (4+8 подборов), Б. Браун (3).
Сан-Антонио: Васселл (35), Шэмпени (25+10 подборов), Фокс (15+12 передач), Корнет (12), Барнс (10) - старт; К. Джонсон (14+8 подборов), Харпер (11), Олиник (7), Сохан (4), Брайан (3), Уотерс (3).
Оклахома - Финикс - 123:119 (25:25, 31:27, 38:30, 29:37)
Оклахома: Гилджес-Александер (37+8 передач), Холмгрен (23+8 подборов), Уоллес (14), Джейлен Уильямс (11+8 передач), Дорт (7) - старт; Джейлин Уильямс (14), Джо (10), Карузо (4+7 подборов), К. Уильямс (3), Митчелл (0).
Финикс: Гиллеспи (24), Букер (21+8 подборов+6 передач+5 потерь), Брукс (19), Уильямс (13+14 подборов), О'Нил (11+7 подборов) - старт; Гудвин (14), Буэй (9), Игодаро (6), Ричардс (2), Хейс-Дэвис (0).
Юта - Сакраменто - 128:119 (30:27, 32:24, 28:22, 38:46)
Юта: Джордж (31+6 передач), Маркканен (28+7 подборов), Михайлюк (9), Нуркич (9+11 подборов+9 передач), Бейли (5) - старт; Сенсабо (20), Коллиер (9+7 передач), Лав (9+7 подборов), Филипповски (8+7 подборов), Клейтон (0).
Сакраменто: Лавин (34+6 передач), Мюррей (23+10 подборов), Уэстбрук (16+12 подборов+14 передач), Дерозан (16), Юбэнкс (2) - старт; Рейно (19), Монк (5), Эллис (2), Ачиува (2), Клиффорд (0).
Клипперс - Мемфис - 107:112 (35:24, 28:26, 18:28, 26:34)
Клипперс: Леонард (39), Гарден (23+7 подборов+11 передач+5 потерь), Данн (11+7 подборов+5 перехватов), Коллинз (10+7 подборов), Зубац (9+11 подборов) – старт; Браун (5), Пол (5), Сендерс (3), Батюм (2).
Мемфис: Джарен Джексон (24), У. Уильямс (16), Уэллс (13), Кауард (7), Иди (5+21 подбор) - старт; Альдама (13+7 подборов), Лэндейл (12+7 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Спенсер (10), Кончар (0).
Лейкерс - Даллас - 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25)
Лейкерс: Ривз (38+8 подборов), Дончич (35+11 передач), Эйтон (17+8 подборов), Хатимура (14), Джеймс (13+7 передач) - старт; Винсент (6), Хейс (6), Ларевия (0), Клебер (0).
Даллас: Вашингтон (22+9 подборов), Нембхард (17), Кристи (13), Флэгг (13+7 подборов+11 передач), Дэвис (12) - старт; Маршалл (16+7 подборов), Уильямс (11), Томпсон (10), Гэффорд (5), Харди (0), Пауэлл (0), Калеб Мартин (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!