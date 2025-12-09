iSport.ua
НБА: Сан-Антонио обыграл Новый Орлеан, Финикс справился с Миннесотой

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сан-Антонио обыграл Новый Орлеан / Getty Images
В ночь на вторник, 9 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно три матча.

Результаты матчей НБА за 9 декабря  

Индиана – Сакраменто 116:105 (35:23, 31:28, 26:37, 24:17)

Индиана: Нембхард (28 + 12 передач), Матурин (25), Сиакам (23), Хафф (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Томпсон (6) – старт; Уокер (12), Мэтьюз (7), Макконнелл (4), Ферфи (3), Джексон (0 + 7 подборов).

Сакраменто: Уэстбрук (24 + 12 подборов + 14 передач), Дерозан (20), Лавин (16 + 5 потерь), Рейно (13 + 8 подборов), Мюррэй (8 + 11 подборов) – старт; Ачиува (11), Клиффорд (7), Юбэнкс (3), Эллис (3), Монк (0).

Миннесота – Финикс 105:108 (23:29, 34:32, 27:23, 21:24)

Миннесота: Эдвардс (40 + 9 подборов), Рэндл (21 + 8 передач), Гобер (15 + 8 подборов), Макдэниэлс (4), Дивинченцо (2) – старт; Хайлэнд (14), Рид (6 + 9 подборов), Кларк (3), Инглс (0), Конли (0), Шэннон (0).

Финикс: Уильямс (22 + 7 подборов), Гиллеспи (19), Брукс (18), Аллен (12), О'Нил (11 + 8 подборов) – старт; Игодаро (10), Гудвин (9), Буей (5), Данн (2 + 8 подборов).

Новый Орлеан – Сан-Антонио 132:135 (25:35, 32:42, 45:23, 30:35)

Новый Орлеан: Куин (33 + 10 подборов + 10 передач + 4 блок-шота), Мерфи (32), Джонс (17), Бей (17), Фирс (5) – старт; Альварадо (10 + 6 передач), Макгауэнс (8), Маткович (4), Пиви (4), Мисси (2), Хоукинс (0).

Сан-Антонио: Барнс (24), Касл (18), Фокс (14 + 7 передач), Корнет (6 + 9 подборов), Васселл (5) – старт; Харпер (22 + 6 передач), Шэмпени (17), К. Джонсон (12), Олиник (11), Брайан (4), Сохан (2).

