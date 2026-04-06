НБА: Даллас победил Лейкерс, Голден Стейт уступил Хьюстону
В ночь на понедельник, 6 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 5 апреля
Оклахома – Юта – 146:111 (40:25, 35:29, 33:27, 38:30)
Оклахома-Сити: Холмгрен (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гилджес-Александр (20 + 7 передач), Джейлен Уильямс (15 + 7 передач), Дорт (13), Хартенштейн (10 + 8 подборов) – стартовый состав; Уоллес (16), Карлсон (11), Джо (9), К. Уильямс (8), Митчелл (7 + 7 передач), Джейлен Уильямс (6), Карузо (5), Маккейн (3), Топич (2), Уиггинс (0).
Юта: Сенсабо (34), Филиповски (20 + 14 подборов + 6 передач), Бейли (14), Уильямс (8), Тшибве (4) – стартовый состав; Михайлюк (17), Кончар (9 + 9 подборов + 5 перехватов), Чендлер (5).
Даллас – Лейкерс – 134:128 (41:30, 26:31, 40:36, 27:31)
Даллас: Флегг (45 + 8 подборов + 9 передач), Вашингтон (15), Маршалл (13 + 7 передач), Кристи (8), Геффорд (7 + 7 подборов) – стартовый состав; Уильямс (13), Томпсон (11), Бегли (9), Миддлтон (8), Пулакидас (5), Пауэлл (0).
Лейкерс: Джеймс (30 + 9 подборов + 15 передач), Хачимура (21 + 7 подборов), Кеннард (15 + 16 подборов + 11 передач), Ларевия (14), Эйтон (13) – стартовый состав; Хэйс (23), Джеймс-младший (5), Вандербильт (5), Клебер (2), Бафкин (0), Смит (0).
Сакраменто – Клипперс – 109:138 (32:42, 27:29, 20:36, 30:31)
Сакраменто: Картер (21), Клиффорд (18), Рейно (11 + 15 подборов), Дерозан (9), Ачиува (8) – стартовый состав; Кардуэлл (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Плауден (15), Монк (7), Макдермотт (3), Хейс (2).
Клипперс: Леонард (26), Гарленд (17 + 6 передач), Данн (13), Б. Лопес (9), Д. Джонс (6) – стартовый состав; Коллинз (25), Сандерс (17), Миллер (13 + 6 передач), Матурин (5), Омьер (5), Кристи (2), Богданович (0), Вашингтон (0).
Голден Стейт – Хьюстон – 116:117 (31:26, 22:29, 29:37, 34:25)
Голден Стейт: Подземски (18), Сантос (15), Порзингис (9 + 8 подборов), Др. Грин (7 + 12 передач), Мелтон (6) – стартовый состав; Карри (29), Пейтон II (14), Спенсер (7), Сет Карри (6), Бесси (5), Ричард (0).
Хьюстон: Дюрэнт (31 + 8 подборов + 8 передач), Шенгюн (24 + 7 передач), Смит (23 + 9 подборов), Томпсон (18 + 7 передач), Шеппард (11) – стартовый состав; А. Холидей (6), Окоги (2), Исон (2), Тейт (0), Капела (0).
Бостон – Торонто – 115:101 (26:26, 28:20, 26:31, 35:24)
Бостон: Браун (26 + 5 потерь), Тейтум (23 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кэта (18 + 7 подборов), Уайт (10 + 6 передач), Хаузер (8) – стартовый состав; Притчард (17), Шайерман (5), Уолш (4), Вучевич (4), Харпер (0), Гонсалес (0).
Торонто: Уолтер (16), Ингрэм (15), Барретт (15), Пельтль (14), Барнс (10 + 8 передач) – стартовый состав; Мюррей-Бойлс (12), Мамукелашвили (10), Шед (7), Беттл (2), Дик (0), Мобо (0), Джексон-Дэвис (0), Лоусон (0), Мартин (0).
Бруклин – Вашингтон – 121:115 (35:23, 24:31, 26:30, 36:31)
Бруклин: Траоре (23 + 7 передач), Уилсон (19), Лидделл (15), Пауэлл (13), Джонсон (9) – стартовый состав; Майнотт (15), Агбаджи (12), Этьен (9), Скотт (4 + 8 подборов), Смит (2).
Вашингтон: Уоткинс (20 + 8 подборов), Риз (17 + 16 подборов), Хилл (17), Керрингтон (13), Блэк (8 + 5 перехватов) – стартовый состав; Райли (30 + 6 передач), Харди (8), Купер (2).
Милуоки – Мемфис – 131:115 (34:25, 28:31, 30:31, 39:28)
Милуоки: Роллинз (24), Тернер (19 + 11 подборов), Дженг (17 + 9 подборов + 6 передач), Грин (6), Кузма (4 + 6 передач) – стартовый состав; Райан (21 + 5 перехватов), Принс (19), Симс (12), Нэнс (5), А. Адетокумбо (2), Т. Адетокумбо (2).
Мемфис: Рупер (33 + 10 подборов + 10 передач), Клейтон (20), Проспер (13), Хендрикс (11), Окани (9) – стартовый состав; Уайтхед (16), Бал (8), Уильямсон (5), Гибсон (0).
Чикаго – Финикс – 110:120 (30:30, 26:33, 28:23, 26:34)
Чикаго: Джонс (29 + 6 передач), Секстон (18 + 9 подборов + 5 потерь), Миллер (17 + 10 подборов), Окоро (10), Ябуселе (8 + 9 подборов) – стартовый состав; Диллингем (10), Маккланг (9), Уильямс (5), Кавамура (3), Олбрич (1).
Финикс: Букер (30), Грин (25 + 6 потерь), Брукс (15), Уильямс (14 + 8 подборов), Гудвин (12 + 7 подборов) – стартовый состав; Гиллеспи (9), Аллен (6), Игодаро (6), О’Нил (3).
Кливленд – Индиана – 117:108 (31:32, 24:26, 35:33, 27:17)
Кливленд: Митчелл (38 + 6 передач), Харден (28 + 7 передач), Брайант (14 + 10 подборов), Эллис (13), Струс (4 + 7 подборов) – стартовый состав; Шредер (6), Нэнс (6), Портер (5), Томлин (3), Проктор (0).
Индиана: Поттер (21 + 12 подборов), Слоусон (19), Джексон (15), Браун (11 + 7 подборов), Томпсон (5) – стартовый состав; Топпин (21 + 8 подборов), Питер (8), Хафф (6), Джонс (2).
Миннесота – Шарлотт – 108:122 (21:29, 39:26, 19:34, 29:33)
Миннесота: Рэндл (26 + 8 подборов + 5 потерь), Гобер (12 + 10 подборов), Досунму (12), Конли (11), Дивинченцо (6) – стартовый состав; Хайленд (18 + 6 передач), Кларк (9), Рид (6 + 7 подборов), Беранже (4), Филлипс (2), Андерсон (2), Пуллин (0), Шеннон (0).
Шарлотт: Болл (35 + 8 передач), Бриджес (25 + 8 подборов + 7 передач), Кнюппель (11), Диабате (8 + 9 подборов), Миллер (7) – стартовый состав; Уайт (17), Г. Уильямс (8), Джеймс (5), Тиллман (4), Колкбреннер (2), Грин (0), Коннотон (0).
Новый Орлеан – Орландо – 108:112 (28:29, 32:23, 28:29, 20:31)
Новый Орлеан: Бэй (32), Фирс (19 + 7 передач), Мисси (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Уильямсон (17 + 7 подборов), Джонс (5) – стартовый состав; Хоукинс (7), Александр (5), Пиви (3), Куин (2), Дикинсон (0).
Орландо: Бэйн (27), Банкеро (23 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Картер (13), Саггс (11 + 8 передач), Ф. Вагнер (11) – стартовый состав; Картер (11), Кейн (8), Битадзе (6 + 8 подборов), да Сильва (2).
