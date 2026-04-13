НБА: Лейкерс обыграли Юту, Бруклин уступил Торонто
В ночь на понедельник, 13 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пятнадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 12 апреля
Торонто - Бруклин – 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17)
Торонто: Барретт (26), Ингрэм (25 + 9 подборов), Барнс (18 + 12 подборов + 12 передач), Пелтль (11), Куикли (4) – старт; Уолтер (11), Лоусон (10), Мамукелашвили (9), Шэд (6), Джексон-Дэвис (4), Темпл (3), Дик (3), Бэттл (2), Мобо (2), Мюррэй-Бойлс (2).
Бруклин: Лидделл (17), Сараф (15), Смит (8 + 6 передач), Скотт (8), Пауэлл (8) – старт; Этьенн (20), Джонсон (16 + 13 подборов), Уилсон (9 + 8 подборов)
Индиана - Детройт - 121:133 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25)
Индиана: Джексон (21 + 8 передач), Браун (20 + 7 подборов), Томпсон (18 + 6 передач), Поттер (15 + 11 подборов), Слоусон (2 + 5 перехватов) – старт; Топпин (21), Хафф (13 + 5 блок-шотов), Джонс (8), Питер (3).
Детройт: Рид (26), Харрис (24), Д. Робинсон (9), Каннингем (7 + 8 подборов + 14 передач), Томпсон (7) – старт; Стюарт (16), Хертер (15), Грин (6), Леверт (6), Смит (5), Сассер (3), Холланд (3), Джонс (2), Дженкинс (2), Ланир (2).
Кливленд - Вашингтон - 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22)
Кливленд: Томлин (26 + 8 подборов), Тайсон (18), Струс (10), Нэнс (10), Портер (7 + 7 подборов) – старт; Проктор (22 + 11 подборов + 8 передач + 7 потерь), Энаруна (15), Миникс (12), Сарр (10).
Вашингтон: Уоткинс (24), Кэррингтон (20 + 9 передач), Гилл (14), Шэмпени (13), Райли (6) – старт; Купер (20 + 6 передач), Риз (14), Харди (6), Блэк (0).
Майами - Атланта – 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33)
Майами: Адебайо (25 + 10 подборов), Уэйр (16 + 7 подборов), Митчелл (12), Хирро (5 + 10 подборов + 8 передач), Уиггинс (4) – старт; Хакес (26), Пауэлл (25), Джонсон (12), Якучионис (8), Голдин (3), Янг (3), Гарднер (2), Килс (2).
Атланта: Кисперт (21), Ньюэлл (17 + 11 подборов), Рисаше (11 + 9 подборов), Уоллес (8 + 6 передач), Брэдли (4) – старт; Хилд (31), Гилберт (11 + 9 передач), Деннис (10), Колоко (4 + 8 подборов).
Филадельфия - Милуоки – 126:106 (29:26, 29:36, 38:16, 30:28)
Филадельфия: Макси (21), Джордж (11), Убре (11), Эджкомб (9 + 7 подборов + 11 передач), Бона (4) – старт; Граймс (20), Эдвардс (17), Драммонд (12 + 12 подборов), Уокер (7), Барлоу (7), Боучэмп (3), Терри (2), Уотфорд (2), Лаури (0), Мартин (0).
Милуоки: Райан (22 + 10 подборов), Грин (19), Симс (15 + 7 подборов), Принс (14), Дженг (11 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь) – старт; Джексон (9 + 7 подборов), А. Адетокумбо (8), Т. Адетокумбо (8 + 6 передач).
Бостон - Орландо - 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27)
Бостон: Шайерман (30 + 7 подборов + 7 передач), Харпер (27 + 7 подборов), Гарза (27 + 12 подборов), Уолш (9 + 8 подборов), Шульга (3) – старт; Тонджей (13), Уильямс (2), Бэнтон (2 + 7 передач + 4 блок-шота + 6 потерь).
Орландо: Саггс (23), Банкеро (23 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Ф. Вагнер (20), Бэйн (8), Картер (3 + 8 подборов) – старт; Блэк (13), да Силва (8), Битадзе (5 + 7 подборов), Картер (3), Кэйн (2).
Нью-Йорк - Шарлотт - 96:110 (20:30, 24:27, 29:30, 23:23)
Нью-Йорк: Макбрайд (21), Альварадо (16 + 7 передач), Хукпорти (8 + 9 подборов), Диавара (5 + 6 передач), Бриджес (0) – старт; Маккаллар (14), Сохан (12), Дадье (12), Джемисон (4), Кларксон (2), Джонс (2).
Шарлотт: Болл (19 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миллер (19), Книппел (14), Бриджес (7), Диабате (4 + 9 подборов) – старт; Уайт (19), Колкбреннер (9), Г. Уильямс (8), Джеймс (8), Грин (3), Макнили (0), Салон (0), Мэнн (0).
Портленд - Сакраменто - 122:110 (33:33, 44:24, 19:27, 26:26)
Портленд: Авдия (25 + 10 передач), Холидэй (23 + 7 подборов), Хендерсон (15), Камара (15), Клинган (13 + 10 подборов) – старт; Мюррэй (9), Шарп (9), Р. Уильямс (6 + 10 подборов), Тайбулл (5), Крейчи (2), Уэсли (0), Кент (0), Лав (0), Сиссоко (0), Ян Ханьсэнь (0).
Сакраменто: Ачиува (27 + 11 подборов), Клиффорд (24 + 7 подборов), Рейно (21 + 9 подборов), Картер (8 + 8 передач), Плауден (8) – старт; Хэйс (9), Макдермотт (7), Кардуэлл (6 + 8 подборов).
Миннесота - Новий Орлеан – 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36)
Миннесота: Шэннон (26), Беранже (24 + 13 подборов + 7 блок-шотов), Инглс (15 + 10 передач), Кларк (8), Дивинченцо (3) – старт; Пуллин (19), Филлипс (16), Фримен (13 + 7 подборов), Зикарски (8 + 9 подборов).
Новый Орлеан: Фирс (36 + 10 подборов), Куин (30 + 22 подбора), Пиви (21), Хоукинс (13), Одуро (4) – старт; Александер (16), Дикинсон (6).
Оклахома - Финикс – 103:135 (19:37, 33:33, 25:34, 26:31)
Оклахома-Сити: Карлсон (26 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Топич (18 + 14 передач + 5 потерь), Маккейн (9), Дорт (6), Уиггинс (3) – старт; Сэндфорт (23), К. Уильямс (13 + 9 подборов + 8 передач), Барнхайзер (5).
Финикс: Буей (27 + 9 передач), Данн (20 + 11 подборов), Коффи (17), Флеминг (16), Игодаро (2) – старт; Бри (20), Малуач (18 + 14 подборов), Хантли (10), Хайсмит (5).
Хьюстон - Мемфис – 132:101 (32:26, 34:19, 34:26, 32:30)
Хьюстон: Капела (23 + 13 подборов), Исон (20 + 8 подборов), Шеппард (19), Тэйт (13), Окоги (3) – старт; Ньютон (12), Кроуфорд (11), Дэвисон (9 + 10 подборов + 7 передач), Финни-Смит (9), А. Холидэй (7), Грин (6).
Мемфис: Уайтхэд (26), Рупер (21 + 12 подборов + 6 потерь), Мэйшэк (11 + 11 передач), Окани (6 + 7 подборов), Гибсон (4) – старт; Смолл (18), Уильямсон (15).
Даллас - Чикаго - 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40)
Даллас: Нембхард (15 + 9 подборов + 23 передачи), Кристи (12), Флэгг (10), Миддлтон (8), Пауэлл (7 + 12 подборов) – старт; Пулакидас (28), Смит (20 + 7 подборов), Джонсон (20 + 5 потерь), Сиссе (17 + 20 подборов), Томпсон (12).
Чикаго: Секстон (19), Миллер (17 + 7 подборов), Уильямс (13), Олбрич (10 + 15 подборов + 10 передач), Джонс (6) – старт; Диллингэм (25 + 5 потерь), Кавамура (14), Маккланг (13), Ги (11).
Лейкерс - Юта - 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)
Лейкерс: Эйтон (22 + 10 подборов), Хатимура (22 + 10 подборов), Джеймс (18 + 6 передач), Смарт (5 + 10 передач), Кеннард (3) – старт; Кнехт (17), Смит (12), Джеймс-младший (11), Тьеро (8), Вандербилт (4), Тимми (3), Ларэвиа (2), Маньон (2), Клебер (2).
Юта: Тшибве (29 + 17 подборов), Бэйли (15), Мбенг (14 + 9 передач + 5 перехватов), Уильямс (14 + 6 передач), Хинсон (10) – старт; Сенсабо (15), Грей (6), Кончар (4 + 7 подборов).
Голден Стейт - Клипперс - 115:110 (25:26, 27:22, 31:33, 32:29)
Клипперс: Коллинз (18 + 9 подборов), Гарлэнд (15 + 6 передач), Б. Лопес (7 + 8 подборов), Данн (4), Д. Джонс (0) – старт; Матурин (20 + 9 подборов + 8 передач), Богданович (17), Миллер (14 + 6 передач), Сэндерс (11), Батюм (9).
Голден Стейт: Карри (24), Порзингис (12 + 8 подборов), Подземски (10), Хорфорд (5), Мелтон (4) – старт; Бэсси (16), Уильямс (9), Леонс (8), Сантос (7 + 7 подборов), Спенсер (7), Сет Карри (6), Пэйтон II (2), Ричард (0).
Сан-Антонио - Денвер – 118:128 (34:37, 22:33, 35:31, 27:27)
Сан-Антонио: Фокс (24), Васселл (19), Касл (10 + 11 подборов + 9 передач), Шэмпени (7), Пламли (2) – старт; К. Джонсон (18), Брайан (13), Барнс (12), Харпер (9), Бийомбо (2), Маклафлин (2).
Денвер: Стротер (25), Йокич (23 + 8 подборов), Б. Браун (14), Ннаджи (6), Джонс (5) – старт; Валанчюнас (16 + 11 подборов), Родди (15 + 13 подборов), Джонс (13), Пикетт (11 + 6 передач), Холмс (0).
