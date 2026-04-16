НБА Плей-ин: Филадельфия обыграла Орландо, Клипперс уступил Уорриорз
В ночь на четверг, 16 апреля, состоялись два матча турнира плей-ин НБА.
На Востоке Филадельфия смогла одолеть Орландо и теперь ей предстоит побороться в первом раунде с Бостон Селтикс. Тем временем на Западе Голден Стейт взял верх над Клипперс, следовательно, он в следующей игре будет противостоять Санз.
Результаты матчей плей-ин НБА за 15 апреля
Филадельфия – Орландо – 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23)
Филадельфия: Макси (31 + 6 передач), Эджкомб (19 + 11 подборов), Убре (19), Джордж (16), Бона (2) – старт; Драммонд (14 + 10 подборов), Барлоу (4), Граймс (4).
Орландо: Бейн (34 + 5 потерь), Банкеро (18 + 6 потерь), Ф. Вагнер (12), Картер (5 + 11 подборов), Саггс (4) – старт; Блэк (13), Кейн (5), Силва (4), Битадзе (2).
Клипперс – Голден Стейт – 121:126 (31:22, 30:31, 28:30, 32:43)
Клипперс: Гарленд (21 + 8 передач), Ленард (21 + 7 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (17), Д. Джонс (13), Данн (7 + 10 передач) – старт; Матурин (23), Коллинз (11 + 9 подборов), Миллер (5), Сэндерс (3).
Голден Стейт: Карри (35), Порзингис (20), Сантос (20 + 5 потерь), Подземски (17 + 7 подборов), Др. Грин (7 + 9 передач) – старт; Хорфорд (14), Мелтон (7), Пейтон II (6).
