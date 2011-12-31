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Баскетбол

НБА. Брауну все равно, устал ли Байнум

2011 г., 31 декабря, 21:36

Главный тренер Лейкерс Майк Браун заявил, что ему все равно, устал ли Эндрю Байнум. Наставник отметил, что Байнум в любом случае получит большое количество игрового времени. Об этом в своем твиттере написал журналист Майк Траделл.

Напомним, сегодня Лейкерс предстоит домашний матч против Денвера.


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