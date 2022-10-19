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НБА: Бостон в стартовой игре справился с Филадельфией, Уорриорз не заметили Лейкерс

Начался новый, 77-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:30
Джеймс Харден и Джейсон Тейтум / Getty Images
Джеймс Харден и Джейсон Тейтум / Getty Images
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В ночь на среду, 19 октября, в США стартовал 77-й регулярный сезон НБА. Кампанию-2022/23 открывали в Бостоне, где местные Селтикс принимали в гостях Филадельфию. Вторым поединком ночи стала встреча действующих чемпионов Голден Стэйт и Лейкерс.

Бостон – Филадельфия 126:117 (24:29, 39:34, 35:25, 28:29)

Бостон: Тейтум (35 + 12 подборов), Браун (35), Смарт (14 + 7 передач), Хорфорд (6), Уайт (2) – старт; Брогдон (16), Г. Уильямс (15), Вонле (2), Гриффин (1), Хаузер (0).

Филадельфия: Харден (35 + 8 подборов + 7 передач), Эмбиид (26 + 15 подборов + 6 потерь), Макси (21), Харрис (18), Такер (6) – старт; Мелтон (5), Ньянг (3), Харрелл (2), Хауз (1), Тайбулл (0).

Голден Стэйт – Лейкерс 123:109 (25:22, 34:30, 32:19, 32:38)

Голден Стэйт: Карри (33 + 7 передач), Уиггинс (20), Томпсон (18), Луни (7), Д. Грин (4 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Пул (12 + 7 передач), Дж. Грин (8 + 7 подборов), Уайзмен (8 + 7 подборов), Дивинченцо (8), Муди (5), Куминга (0), Роллинз (0).

Лейкерс: Джеймс (31 + 14 подборов + 8 передач + 5 потерь), Дэвис (27), Уэстбрук (19 + 11 подборов), Уокер (5), Беверли (3) – старт; Нанн (13), Кристи (3), Райан (3), Ривз (3), Пиппен (2), Суидер (0), Гэбриэл (0), Тоскано-Андерсон (0).

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