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Баскетбол

НБА хочет заменить налог на роскошь жестким лимитом заработных плат

Лигу не устраивает то, что некоторые команды не боятся платить лишние сотни миллионов за своих игроков.
Сегодня, 13:08
Кайри Ирвинг и Стеф Карри / Getty Images
Кайри Ирвинг и Стеф Карри / Getty Images
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НБА добивается введения верхнего предела расходов в переговорах по новому коллективному договору с Национальной ассоциацией баскетболистов, сообщает ESPN.

В связи с тем, что такие крупные игроки рынка как Голден Стейт, Бруклин и Клипперс платят сотни миллионов долларов за налог на роскошь, лига предлагает систему, которая заменит налог жестким лимитом, который команды не смогут превышать для выплаты заработной платы.

Это предложение было встречено недовольством со стороны Национальной ассоциации баскетболистов - профсоюз игроков посчитал его невозможным в дискуссиях по новому коллективному соглашению.

НБА и профсоюз баскетболистов работают над новым коллективным соглашением, которое они надеются подписать до дедлайна, 15 декабря.

По словам источников, НБА считает, что нынешняя система не обеспечивает достаточно равных условий для того, чтобы сделать все 30 команд более конкурентоспособными, и утверждает, что неравенство в расходах лучших команд сделало этот дисбаланс в конечном счете неустойчивым.

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20 из 30 команд лиги в настоящее время не платят налог на роскошь, не превышая порога налога в размере 150,3 миллиона долларов. Остальные 10 команд, по прогнозам, заплатят рекордные для лиги 697 миллионов в виде штрафов по налогу на роскошь в сезоне 2022/23 годов.

Среди них 61% приходится на Уорриорз (176,5 миллиона), Клипперс (145 миллионов) и Бруклин (108,9 миллиона). Эти три команды внесли 73% штрафов за налог на роскошь в 2021/22 годах.

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