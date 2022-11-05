Nike приостановил сотрудничество с Ирвингом, также отменив выход модели именных кроссовок

Отстранением от игр Бруклина без сохранения заработной платы Кайри Ирвинг не отделался.

Как сообщает ESPN, Nike приостановил сотрудничество с проблемным игроком. При этом также сообщает, что компания решила отказаться от выпуска именных кроссовок Ирвинга Kyrie 8. Презентация обуви должна была состояться 8 ноября.

"В Nike мы считаем, что нет места разжиганию ненависти, и мы осуждаем любые формы антисемитизма", — говорится в подготовленном заявлении Nike. "Мы глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и ее влиянием на всех".

Стоит отметить, что сделка с Nike, которая заканчивается 1 октября 2023 года, приносит Кайри 11 миллионов долларов в год. Линейка его кроссовок является одной из самых популярных, уступая лишь кроссовкам ЛеБрона Джеймса.

Сообщается, что компания назвала условия, при которых их сотрудничество возобновится:

- он должен признать опубликованный в Twitter фильм антисемитским;

- он должен извиниться за рекламу фильма и признать ложь в его содержании;

- пройти учебные курсы о вреде разжигания ненависти;

- провести встречу с лидерами еврейской общины Бруклина.

Примечательно, что еще в мае появилась информация, что Nike не собирается продлевать контракт с Ирвингом.