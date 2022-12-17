Харден: Меня обвиняли, что я решил уйти из Бруклина, но потом Дюрант сделал то же самое
Время, проведенное в Бруклине, было не лучшим в карьере Джеймса Хардена. За один год в составе Нетс он так и не сыгрался с двумя другими звездными игроками Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.
Из-за определенных проблем экс-игрок Хьюстона захотел сменить команду. В результате обмена на Бена Симмонса он переехал в Филадельфию, за что был раскритикован фанатами Бруклина.
"Я знал, что люди будут говорить:"Ты слабак, ты сдался" и все такое. Но затем следующим летом другая суперзвезда тоже захотела уйти. Так что, я все еще слабак?", - цитирует "Бороду" Mirror.
Напомним, что в начале июля Кевин Дюрант запросил обмен из Бруклина, после чего он поставил ультиматум владельцу клуба: в Нетс останется либо он, либо генменеджер Шон Маркс и тренер Стив Нэш.
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В итоге остались все трое, но по ходу нынешнего сезона Нэш был уволен.