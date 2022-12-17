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Баскетбол

Карри рад, что избежал операции на травмированном плече

Вместо полугода Стеф пропустит максимум месяц.
Сегодня, 20:57
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

В недавнем матче против Индианы звездный защитник Голден Стэйт Стефен Карри травмировал плечо, из-за чего покинул паркет, досрочно завершив для себя поединок.

После проведенной МРТ Стефу диагностировали подвывих левого плеча. Его статус будет пересмотрен через несколько недель.

Сам Карри оказался рад, что ему не придется ложиться на операционный стол.

"Нужно было просто убедиться, что мне не нужна операция, и что мое плечо сможет зажить самостоятельно, сколько бы времени это ни заняло", - цитирует Стефа ESPN.

"Я знаю, что восстановление после операции занимает от четырех до шести месяцев. Никто не хочет иметь с этим дело прямо сейчас".

34-летний игрок сказал, что надеется, что тот факт, что он впервые получил травму плеча, приведет к более быстрому восстановлению, чем если бы это была повторяющаяся проблема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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