Карри рад, что избежал операции на травмированном плече

В недавнем матче против Индианы звездный защитник Голден Стэйт Стефен Карри травмировал плечо, из-за чего покинул паркет, досрочно завершив для себя поединок.

После проведенной МРТ Стефу диагностировали подвывих левого плеча. Его статус будет пересмотрен через несколько недель.

Сам Карри оказался рад, что ему не придется ложиться на операционный стол.

"Нужно было просто убедиться, что мне не нужна операция, и что мое плечо сможет зажить самостоятельно, сколько бы времени это ни заняло", - цитирует Стефа ESPN.

"Я знаю, что восстановление после операции занимает от четырех до шести месяцев. Никто не хочет иметь с этим дело прямо сейчас".

34-летний игрок сказал, что надеется, что тот факт, что он впервые получил травму плеча, приведет к более быстрому восстановлению, чем если бы это была повторяющаяся проблема.