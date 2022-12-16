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Баскетбол

Стала известна степень травмы плеча Карри

Возможно, что "Шеф" больше не выйдет на паркет в этом году.
Сегодня, 00:52
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

В ночь на четверг, 15 декабря, Голден Стэйт уступил Индиане 119:125, при этом потеряв из-за травмы по ходу матча свою главную звезду и ударную силу Стефа Карри.

Под конец третьей четверти в попытке отобрать мяч у Джейлена Смита Карри травмировал плечо, из-за чего не смог продолжить встречу.

Как было объявлено ранее, 34-летний баскетболист отправился вместе с командой в Филадельфию, где прошел МРТ, по результатам которой у него диагностировали подвывих левого плеча. 

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О сроках его возвращения будет сообщено в ближайшие дни, передает официальный аккаунт Уорриорз в Twitter.

В нынешнем сезоне Стеф Карри провел 26 матчей, в которых в среднем набирал 30.0 очка, 6.6 подбора и 6.8 передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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