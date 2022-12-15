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Баскетбол

Карри травмировал плечо в матче против Индианы

Лидер "воинов" может выбыть на длительный срок, что сильно ударит по и без того нестабильной игре команды.
Сегодня, 20:46
Стеф Карри / NBC Sports
Стеф Карри / NBC Sports

Минувшей ночью Голден Стэйт на выезде проиграл Индиане 119:125, что довело выиездную серию "воинов" в нынешнем сезоне до показателя 2-13. Но это сейчас мало волнует как фанатов, так и самих Уорриорз, так как матч против Пэйсерс не смог доиграть Стеф Карри.

За две минуты до конца третьей четверти Карри попытался отобрать мяч у Джейлена Смита, выставив левую руку. Смит продолжил движение, из-за чего рука Стефа откинулась назад, после чего 4-кратный чемпион НБА схватился за плечо, которое долго не отпускал.

Во время следующего тайм-аут он ушел в раздевалку, откуда не возвращался до конца игры.

Кендра Эндрюс из ESPN сообщила, что после игры плечо Карри было обмотано льдом. После того, как лед был убран, 34-летний защитник не использовал левую руку для повседневных задач, таких как открытие дверей.

Карри отправился вместе с командой в Филадельфию, где в четверг, 15 декабря, он пройдет МРТ. В ближайших матчах он точно не будет принимать участие. В предыдущие 4 сезона, когда он пропускал игры, ГСУ ни разу не имели баланса побед 50% и более.

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За неполные 30 минут на паркете Стеф успел набрать 38 очков, 7 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 50% реализации из-за дуги. Он же остался самым результативным игроком встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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