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Баскетбол

"Отдайте мяч Зайону и съ*битесь с его пути": МакКоллум рассказал об интересной тактике Нового Орлеана

Такая тактика позволила "пеликанам" одержать победу над Миннесотой.
Сегодня, 18:27
Зайон Уильямсон и Си Джей МакКоллум / Getty Images
Зайон Уильямсон и Си Джей МакКоллум / Getty Images

Новый Орлеан стал одним из главных открытий нынешнего сезона НБА. Команда Уилли Грина после 34 матчей делит с Денвером первое место Западной конференции.

Во многом это связано с долгожданным возвращением на паркет Зайона Уильямсона, пропустившего полностью сезон-2021/22.

22-летний форвард сразу же взял на себя роль лидера Пеликанс, что и подчеркнул его одноклубник Си Джей МакКоллум после победы над Миннесотой (119:118).

"У нас действительно была разнообразная игра, направленная на растягивание зон. Тактика была проста: отдайте мяч Зайону и съ*битесь с его пути", ​​— цитирует МакКоллума ClutchPoints.

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В матче против Тимбервулвз Зайон Уильямсон набрал 43 очка, 3 подбора и 5 передач за 34 минуты на площадке. В среднем по сезону он набирает 25.8 очка, 7.0 подбора и 4.7 передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Си Джей Макколлум Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон

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