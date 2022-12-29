Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup
Игроки украинского клуба отметились шикарной комбинацией, которая заняла место среди лучших за весь декабрь.
Украинский Прометей, выступающий в латвийско-эстонской лиге, также принимает участие в 7DAYS Eurocup.
По итогам месяца организаторы Еврокубка отобрали десятку лучших данков за весь декабрь, опубликовав соответствующее видео на своем официальном сайте.
В подборке нашлось место комбинации в исполнении баскетболистов Прометея. В матче против Венеции Иссуф Санон набросил мяч на кольцо, где его поймал Ди Джей Стефенс, завершивший аллей-уп мощным данком.
После девяти сыгранных туров Прометей занимает четвертое место группы А, выиграв пять матчей. В следующем туре украинцы встретятся с литовским Лиеткабелисом. Игра состоится 11 января. В первой встрече Прометей одолел своего оппонента 82:71.