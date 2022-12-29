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Баскетбол

Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup

Игроки украинского клуба отметились шикарной комбинацией, которая заняла место среди лучших за весь декабрь.
Сегодня, 16:53
Ди Джей Стефенс / https://prometeybc.com/ua
Ди Джей Стефенс / https://prometeybc.com/ua

Украинский Прометей, выступающий в латвийско-эстонской лиге, также принимает участие в 7DAYS Eurocup.

По итогам месяца организаторы Еврокубка отобрали десятку лучших данков за весь декабрь, опубликовав соответствующее видео на своем официальном сайте.

В подборке нашлось место комбинации в исполнении баскетболистов Прометея. В матче против Венеции Иссуф Санон набросил мяч на кольцо, где его поймал Ди Джей Стефенс, завершивший аллей-уп мощным данком.

После девяти сыгранных туров Прометей занимает четвертое место группы А, выиграв пять матчей. В следующем туре украинцы встретятся с литовским Лиеткабелисом. Игра состоится 11 января. В первой встрече Прометей одолел своего оппонента 82:71.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иссуф Санон Прометей

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