НБА: Финикс обыграл Голден Стэйт, перформансы Дончича и Митчелла не помогли их командам

В НБА завершился очередной игровой день. Джеймс Харден и Джош Гидди отметились трипл-даблами, а Лука Дончич и Донован Митчелл набрали больше 40 баллов, но их команды все равно проиграли.

Филадельфия – Детройт 147:116 (27:20, 38:23, 42:32, 40:41)

Филадельфия: Эмбиид (36 + 11 подборов), Харден (16 + 12 подборов + 15 передач), Макси (16), Харрис (14), Такер (6 + 8 подборов) – старт; Милтон (11 + 7 передач), Спрингер (10), Мелтон (9), Харрелл (8), Хауз (7), Рид (6), Тайбулл (4), Коркмаз (4), Ньянг (0).

Детройт: Айви (17), Бей (17), Нокс (13), Хэйс (5 + 6 передач), Ноэл (5) – старт; Макгрудер (17), Беркс (16), Диалло (14 + 8 подборов), Джозеф (10 + 8 передач), Роден (2).

Торонто – Шарлотт 132:120 (35:34, 37:32, 24:28, 36:26)

Торонто: Сиакам (28 + 8 подборов + 7 передач), Трент (24), Ануноби (22), Ванвлит (11 + 7 подборов + 8 передач), Барнс (7 + 7 передач) – старт; Ачиува (13), Буше (12 + 7 подборов), Колоко (6 + 8 подборов), Эрнангомес (5), Флинн (4).

Шарлотт: Розир (33), Болл (24 + 14 передач), Пламли (21 + 7 подборов), Вашингтон (13), Макдэниэлс (11 + 7 подборов) – старт; Коди Мартин (7), Тор (5), Уильямс (4), Смит (2 + 6 передач).

Майами – Оклахома-Сити 112:111 (31:26, 32:30, 26:32, 23:23)

Майами: Батлер (35 + 7 подборов), Струс (22 + 7 подборов), Винсент (13 + 7 потерь), Хайсмит (5), Робинсон (4) – старт; Оладипо (19), Кэйн (12), Дедмон (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26 + 6 потерь), Гидди (18 + 15 подборов + 10 передач + 6 потерь), Уильямс (12), Дорт (11 + 8 подборов), Оморуйи (4) – старт; Уильямс (13), Уотерс (9), Уиггинс (6), Джо (6), Мэнн (4), Мускала (2).

Юта – Кливленд 116:114 (31:24, 24:31, 33:29, 28:30)

Юта: Кларксон (32), Маркканен (25 + 16 подборов), Конли (13), Бизли (13), Кесслер (6 + 11 подборов) – старт; Александер-Уокер (13), Гэй (7), Вандербилт (5), Агбаджи (2), Фонтеккьо (0).

Кливленд: Митчелл (46 + 6 передач), Гарлэнд (21 + 6 передач), Мобли (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Окоро (4), Аллен (0) – старт; Леверт (12), Стивенс (11), Лав (6 + 9 подборов), Нето (2), Осман (0).

Стефф Карри вернулся после травмы / Источник: Getty Images

Голден Стэйт – Финикс 113:125 (26:31, 19:28, 34:39, 34:27)

Голден Стэйт: Томпсон (29), Карри (24), Уиггинс (10 + 5 перехватов), Др. Грин (5 + 12 подборов + 6 передач), Луни (1 + 8 подборов) – старт; Пул (27 + 6 передач), Лэмб (8), Джером (4), Дивинченцо (3), Игудала (2).

Финикс: Бриджес (26 + 9 подборов), Вашингтон (21), Шарич (19 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Крэйг (12 + 14 подборов), Бийомбо (8 + 8 подборов) – старт; Ли (22 + 7 подборов), Окоги (7), Лэндейл (6), Уэйнрайт (4).

Портленд – Орландо 106:109 (20:33, 30:17, 23:32, 33:27)

Портленд: Лиллард (30), Нуркич (22 + 10 подборов + 5 потерь), Грант (16), Саймонс (15 + 7 передач), Харт (7 + 13 подборов) – старт; Шарп (8), Юбэнкс (6), Пэйтон II (2), Уокер (0), Джонсон (0).

Орландо: Ф. Вагнер (29), Картер (20 + 10 подборов), Банкеро (19 + 10 подборов + 5 потерь), Фульц (18 + 7 передач), Харрис (4) – старт; М. Вагнер (11), Энтони (6), Саггс (2), Хьюстан (0), Росс (0).

Клипперс – Даллас 113:101 (31:25, 38:22, 19:31, 25:23)

Клипперс: Ленард (33 + 9 подборов), Мэнн (12), Маркус Моррис (12), Зубац (8 + 7 подборов), Батюм (5) – старт; Пауэлл (27), Ковингтон (9 + 8 подборов), Уолл (5), Браун (2), Коффи (0).

Даллас: Дончич (43 + 11 подборов + 7 передач), Хардуэй (16), Динуидди (13), Вуд (12), Пауэлл (4) – старт; Буллок (6), Ниликина (3), Макги (2), Харди (2), Бертанс (0), Райт (0), Пинсон (0), Лоусон (0).