НБА: Бостон проиграл Финиксу, Индиана в тяжелой борьбе переиграла Сакраменто

Сегодня, 08:25

Сегодня, 08:25

В рамках регулярного чемпионата НБА в ночь с 3 на 4 февраля состоялось 8 матчей.

Среди результатов стоит выделить неожиданнный проигрыш Бостона и серьезную борьбу между Индианой с Сакраменто

Вашингтон – Портленд 116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34)

Вашингтон: Бил (34), Порзингис (32 + 8 подборов), Кузма (12 + 11 подборов + 6 передач), Гэффорд (9), Моррис (7 + 6 передач) – старт; Кисперт (12), Нанн (6), Райт (2), Авдия (2).

Портленд: Саймонс (33 + 6 передач), Лиллард (29 + 6 передач), Харт (21 + 9 подборов), Грант (10 + 8 подборов), Юбэнкс (5) – старт; Уотфорд (21), Шарп (5), Уокер (0), Литтл (0).

Индиана – Сакраменто 107:104 (28:27, 32:21, 27:32, 20:24)

Индиана: Хилд (21 + 10 подборов + 6 передач), Несмит (17), Тернер (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Халибертон (10 + 9 передач), Нембард (9) – старт; Матурин (14), Тайс (8), Макконнелл (8), Бриссетт (6).

Сакраменто: Барнс (23), Хертер (16), Сабонис (15 + 16 подборов + 6 передач), Митчелл (3), Мюррэй (3 + 7 подборов) – старт; Дэвис (15), Монк (12 + 5 потерь), Мету (10), Лайлс (7), Деллаведова (0).

Детройт – Шарлотт 118:112 (29:30, 40:38, 23:26, 26:18)

Детройт: Айви (24 + 7 передач), Богданович (21), Беркс (16), Дюрен (13 + 13 подборов + 5 потерь), Стюарт (8 + 16 подборов + 6 передач) – старт; Бей (22 + 8 подборов), Диалло (7), Хэйс (4), Ливерс (3 + 5 потерь).

Шарлотт: Болл (23 + 8 подборов + 8 передач + 5 перехватов), Розир (23), Пламли (13), Хэйворд (12), Вашингтон (7) – старт; Макдэниэлс (14), Смит (9), Ричардс (7), Тор (4), Уильямс (0).

Бостон – Финикс 94:106 (20:24, 24:33, 29:17, 21:32)

Бостон: Браун (27 + 8 подборов), Тейтум (20), Уайт (19), Р. Уильямс (6 + 7 подборов), Хорфорд (3 + 9 подборов) – старт; Брогдон (12), Корнет (4), Притчард (3), Г. Уильямс (0), Джексон (0), Хаузер (0).

Финикс: Бриджес (25), Пол (15 + 8 передач), Шарич (14 + 13 подборов), Эйтон (14 + 10 подборов), Крэйг (2) – старт; Д. Ли (11), Лэндейл (9 + 7 подборов), Уэйнрайт (9), С. Ли (7).

Миннесота – Орландо 120:127 (34:27, 23:37, 18:26, 45:37)

Миннесота: Расселл (29 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Эдвардс (19), Гобер (15 + 7 подборов), Макдэниэлс (8), Андерсон (0) – старт; Гарза (17), Рид (10), Райан (8), Принс (8), Науэлл (4), Найт (2), Форбс (0), Риверс (0).

Орландо: Фульц (15), Банкеро (11 + 8 подборов), Бамба (11), Г. Харрис (9), Ф. Вагнер (9) – старт; Энтони (20 + 8 подборов + 6 передач), М. Вагнер (19), Бол (14), Саггс (10), Айзек (9), К. Харрис (0).

Хьюстон – Торонто 111:117 (21:20, 27:35, 24:30, 39:32)

Хьюстон: Гордон (28), Шенгюн (21), Мартин (20), Смит (14 + 8 подборов), Никс (7) – старт; Кристофер (15), Тэйт (3), Исон (2), Фернанду (1), Мэтьюз (0), Вашингтон (0).

Торонто: Ванвлит (32), Трент (29), Сиакам (23), Барнс (13), Ачиува (9 + 8 подборов) – старт; Буше (11 + 8 подборов), Бэнтон (0), Колоко (0 + 7 подборов), Флинн (0), Эрнангомес (0).

Сан-Антонио – Филадельфия 125:137 (26:26, 35:47, 26:33, 38:31)

Сан-Антонио: Брэнэм (26), К. Джонсон (18), Пелтль (16 + 10 подборов), Бэйтс-Диоп (13), Ричардсон (10 + 7 передач) – старт; С. Джонсон (13), Уэсли (9), Макдермотт (7), Коллинз (5 + 7 подборов), Роби (4), Барлоу (4).

Филадельфия: Эмбиид (33 + 10 подборов), Харден (16 + 8 передач), Мелтон (13), Харрис (8), Такер (0) – старт; Макси (25), Милтон (14), Ньянг (13), Харрелл (6 + 7 подборов), Тайбулл (4), Рид (4), Хауз (1), Коркмаз (0).

Юта – Атланта 108:115 (22:32, 28:30, 28:29, 30:24)

Юта: Маркканен (25 + 10 подборов), Кларксон (24), Конли (20 + 8 передач + 5 потерь), Олиник (6 + 10 подборов), Кесслер (2) – старт; Секстон (12), Агбаджи (11), Бизли (5), Гэй (3), Вандербилт (0 + 11 подборов), Александер-Уокер (0).

Атланта: Янг (27 + 6 передач), Хантер (26), Мюррэй (13 + 8 передач), Коллинз (10), Капела (9 + 13 подборов) – старт; Оконгву (15 + 11 подборов), Богданович (8 + 6 передач), Гриффин (5), Джонсон (2).