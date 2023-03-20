НБА: Денвер одержал победу над Бруклином, Милуоки одолел Торонто
В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 19 марта
Бруклин – Денвер 102:108 (21:33, 27:30, 23:28, 31:17)
Бруклин: Бриджес (23), Клэкстон (19 + 8 подборов), К. Джонсон (14), Динуидди (8 + 11 передач), Финни-Смит (2) – старт; Сет Карри (12), Томас (7), О'Нил (7 + 6 передач), Харрис (5), Шарп (5), Ватанабе (0).
Денвер: Портер (28 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (25 + 8 передач), Йокич (22 + 17 подборов + 10 передач), Гордон (10), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (4), Ннаджи (4), Джексон (4), Грин (3), К. Браун (0).
Оклахома-Сити – Финикс 124:120 (25:31, 32:38, 33:27, 34:24)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40), Дорт (20), Гидди (16 + 6 передач), Джейлин Уильямс (10), Джейлен Уильямс (5 + 10 подборов) – старт; Джо (15), Уиггинс (7), Уотерс (7), Шарич (4), Робинсон-Эрл (0), Мэнн (0), Дженг (0).
Финикс: Букер (46), Пол (14 + 13 передач), Окоги (8), Крэйг (7 + 7 подборов + 4 блок-шота), Бийомбо (7) – старт; Росс (12), Шэмет (10), Д. Ли (6), Лэндейл (5), Бэйзли (3), Пэйн (2 + 6 передач), Уэйнрайт (0).
Сан-Антонио – Атланта 126:118 (34:40, 27:43, 39:20, 26:15)
Сан-Антонио: К. Джонсон (29 + 12 подборов), Васселл (29), Коллинз (19 + 8 подборов), Джонс (11 + 6 передач), Брэнэм (7) – старт; Шэмпени (11), Лэнгфорд (7), Мамукелашвили (7), Уэсли (6), Бэйтс-Диоп (0).
Атланта: Мюррэй (22 + 8 передач), Капела (15 + 12 подборов), Коллинз (14), Хантер (12), Янг (9 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Оконгву (17 + 7 подборов), Гриффин (15 + 7 подборов), Богданович (13), Бей (1).
Детройт – Майами 100:112 (29:26, 18:26, 34:22, 19:38)
Детройт: Уайзмен (22 + 13 подборов), Макгрудер (15 + 9 подборов), Бэгли (14), Хэйс (13 + 11 передач), Айви (11) – старт; Джозеф (16), Оморуйи (7), Дюрен (2), Бейхайм (0).
Майами: Батлер (26 + 10 передач), Адебайо (22 + 10 подборов), Хирро (19), Лав (12 + 8 подборов), Винсент (6) – старт; Калеб Мартин (13), Лаури (7 + 6 передач), Струс (5), Юртсевен (2), Хайсмит (0).
Хьюстон – Новый Орлеан 107:117 (28:38, 16:26, 34:28, 29:25)
Хьюстон: Грин (40), Портер (25), Шенгюн (9 + 7 подборов + 6 передач), Смит (8), Мартин (8) – старт; Исон (10), Кристофер (4), Тэйт (2), Гаруба (1).
Новый Орлеан: Макколлум (26), Ингрэм (26 + 9 передач), Валанчюнас (21 + 12 подборов), Мерфи (14), Джонс (13) – старт; Маршалл (7), Ричардсон (6), Дэниэлс (2), Нэнс (2), Хэйс (0).
Милуоки – Торонто 118:111 (33:29, 25:27, 31:39, 29:16)
Милуоки: Б. Лопес (26), Я. Адетокумбо (22 + 13 подборов + 10 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов), Холидэй (11 + 7 передач), Аллен (2) – старт; Портис (14 + 9 подборов), Картер (9), Коннотон (8), Инглс (6).
Торонто: Ванвлит (23 + 11 передач), Ануноби (22), Пелтль (20), Сиакам (13 + 12 подборов + 7 передач), Барнс (5) – старт; Трент (18), Буше (5), Ачиува (5), Бартон (0).
Портленд – Клипперс 102:117 (30:36, 25:23, 28:34, 19:24)
Портленд: Нуркич (23 + 11 подборов), Лиллард (21 + 7 подборов + 9 передач), Саймонс (16 + 6 передач), Тайбулл (6), Реддиш (0) – старт; Уотфорд (12), Юбэнкс (10 + 8 подборов), Шарп (10), Литтл (4).
Клипперс: Джордж (29 + 9 подборов), Ленард (24), Зубац (14 + 10 подборов), Уэстбрук (9 + 12 подборов + 10 передач), М-с Моррис (7) – старт; Гордон (20), Пламли (7), Мэнн (4), Батюм (3).
Лейкерс – Орландо 111:105 (28:25, 31:24, 25:32, 27:24)
Лейкерс: Расселл (18 + 6 передач), Дэвис (15 + 11 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Браун (12), Бизли (3), Вандербилт (2 + 10 подборов) – старт; Ривз (35 + 6 передач), Шредер (12), Хатимура (8), Гэбриэл (6 + 8 подборов).
Орландо: Ф. Вагнер (21 + 8 подборов + 7 передач), Банкеро (21), Картер (16 + 11 подборов), Фульц (12 + 10 передач), Г. Харрис (9) – старт; Энтони (17), Бол (4), Битадзе (3), К. Харрис (2), Хьюстан (0).