НБА: Сакраменто Леня победил Юту, Денвер взял верх над Милуоки
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 25 марта
Атланта – Индиана 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)
Атланта: Коллинз (21), Мюррэй (20 + 12 передач), Капела (17 + 17 подборов), Янг (14), Богданович (9) – старт; Бей (18), Мэтьюз (14), Оконгву (12), Гриффин (11), А. Холидэй (7).
Индиана: Халибертон (19 + 13 передач), Джексон (14), Нембард (12), Несмит (11), Матурин (4) – старт; Нвора (33), Хилд (16), Смит (11 + 7 подборов), Макконнелл (10), Дуарте (0).
Майами – Бруклин 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)
Майами: Хирро (23), Батлер (18), Адебайо (16 + 7 подборов), Винсент (5), Лав (5) – старт; Струс (23), Калеб Мартин (4 + 9 подборов), Лаури (3), Юртсевен (3), Д. Робинсон (0), Хайсмит (0).
Бруклин: Бриджес (27 + 7 передач), К. Джонсон (23), Динуидди (15 + 7 подборов + 9 передач), Клэкстон (14 + 10 подборов), Финни-Смит (12) – старт; Самнер (12), Шарп (9 + 8 подборов), О'Нил (8), Харрис (6), Ватанабе (3), Смит (0), Дьюк (0).
Денвер – Милуоки 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)
Денвер: Йокич (31 + 11 передач), Дж. Мюррэй (26 + 9 передач), Портер (19 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (11 + 8 подборов), Гордон (9 + 7 подборов) – старт; Б. Браун (11), Уотсон (8), Грин (7), Ннаджи (5), Брайант (2), Чанчар (0), Смит (0), К. Браун (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 9 подборов), Аллен (13), Б. Лопес (13), Миддлтон (13 + 8 подборов), Холидэй (9 + 7 передач) – старт; Портис (11), Боучэмп (5), Коннотон (5), Инглс (2), Т. Адетокумбо (2), Мэттьюз (2), Картер (0).
Финикс – Филадельфия 125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)
Финикс: Букер (29), Бийомбо (17 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Пол (13 + 8 передач), Окоги (7), Крэйг (6) – старт; Уоррен (16 + 8 подборов), Росс (15 + 7 подборов), Пэйн (14 + 7 передач), Уэйнрайт (6), Лэндейл (2), Бэйзли (0), Шэмет (0).
Филадельфия: Макси (37 + 7 подборов), Эмбиид (28 + 10 подборов), Харрис (13), Мелтон (5), Такер (5) – старт; Милтон (7 + 6 передач), Ньянг (4), Коркмаз (4), Рид (2), Дедмон (0), Спрингер (0), Макдэниэлс (0).
Сакраменто – Юта 121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)
Сакраменто: Хертер (27 + 7 подборов), Мюррэй (22), Барнс (18), Сабонис (16 + 15 подборов + 7 передач), Митчелл (11 + 6 передач) – старт; Лайлс (10), Монк (8), Деллаведова (5), Эдвардс (4), Холмс (0), Мету (0).
Юта: Кесслер (31 + 11 подборов), Агбаджи (20), Олиник (17 + 8 подборов + 10 передач), Хортон-Такер (9), Фонтеккьо (5) – старт; Брэнтли (13), Данн (12), Джузэнг (2), Азубуйке (2), Тоскано-Андерсон (2), Джонс (0).
Клипперс – Новый Орлеан 110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)
Клипперс: Гордон (15), Уэстбрук (14), Зубац (13), Ленард (12), М-с Моррис (2) – старт; Хайлэнд (18 + 7 передач + 5 потерь), Батюм (13), Ковингтон (11), Пламли (5), Мэнн (5), Диабате (2), Коффи (0), Мун (0).
Новый Орлеан: Мерфи (32), Ингрэм (32 + 13 передач), Макколлум (21 + 8 подборов + 8 передач), Валанчюнас (17 + 13 подборов), Джонс (4) – старт; Ричардсон (13 + 5 потерь), Маршалл (8), Эрнангомес (2), Нэнс (2), Темпл (0), Дэниэлс (0).