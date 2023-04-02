НБА: Даллас проиграл Майами, Новый Орлеан обыграл Клипперс
В субботу, первого апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.
Результаты матчей НБА за 1 апреля
Майами – Даллас 129:122 (44:31, 32:33, 26:32, 27:26)
Майами: Батлер (35 + 12 передач), Зеллер (20 + 8 подборов), Струс (18), Хирро (15), Винсент (9) – старт; Лав (18), Калеб Мартин (8), Лаури (6 + 7 передач), Д. Робинсон (0).
Даллас: Дончич (42 + 10 подборов + 8 передач), Хардуэй (31 + 7 передач), Ирвинг (23 + 8 передач), Буллок (2), Пауэлл (2) – старт; Вуд (8), Клебер (8), Дж. Холидэй (3), Харди (3), Грин (0).
Новый Орлеан – Клипперс 122:114 (21:31, 34:25, 36:34, 31:24)
Новый Орлеан: Ингрэм (36 + 8 передач), Валанчюнас (23 + 12 подборов), Макколлум (19), Мерфи (19), Джонс (12) – старт; Дэниэлс (5), Ричардсон (3), Маршалл (3), Нэнс (2).
Клипперс: Ленард (40 + 8 подборов), Уэстбрук (24 + 9 передач), Зубац (15), Пауэлл (12 + 6 потерь), Батюм (2) – старт; Пламли (6), Мэнн (6), Хайлэнд (5), Ковингтон (4).