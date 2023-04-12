Яннис признался, что задумывался о завершении карьеры в 2020 году

Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо чуть не ушел из НБА в 2020 году. Об этом он рассказал Лори Никель из Milwaukee Journal Sentinel, на который ссылается Sports Illustrated.

Грик Фрик, которому оставалось всего несколько месяцев до подписания самого крупного продления в истории НБА на тот момент (пять лет и 228 миллионов долларов), зашел так далеко, что сообщил руководству Бакс, что думает об уходе из спорта.

"Психическое здоровье — это важно для меня", — сказал Яннис. "Все — где бы я ни был — все смотрят на меня. Я не думаю, что у меня есть время, чтобы это отключить, чтобы просто быть собой".

"В 2020 году я был готов уйти из игры. У меня был этот разговор с фронт-офисом. И, знаете, вполне нормально, все смотрели на меня как на сумасшедшего. "Ты только что подписал крупнейший контракт в истории НБА и хочешь уйти из игры и всех этих денег?".

Адетокумбо объяснил, что он чувствовал тяжесть своего быстрого восхождения к славе в сочетании с личными последствиями, которые оказали на него всемирная пандемия и проблемы социальной справедливости.

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Он также рассказал, что ему помогли услуги психолога, с которым он мог обсудить все свои ментальные проблемы. Этот опыт привел его к основанию фонда "Семейный фонд Чарльза Адетокумбо", названного в честь его отца.

"Я чувствую, что многие люди с этим сталкиваются, но они не хотят об этом говорить. Они не хотят решать это, потому что за этим стоит клеймо. В тот момент, когда я начал говорить об этом, я стал лучше как баскетболист. Потому что меня устраивает результат. Я в порядке с собой. Я могу оставить все на паркете и вернуться к семье".

"Я поговорил с Кевином Лавом и рассказал ему, как он вдохновил меня открыться и помог мне стать лучше. Он буквально плакал, когда я говорил ему об этом. Он и представить себе не мог, что станет тем, кто поможет мне найти способ справиться со всем этим. И тогда я попытался помочь как можно большему количеству людей".

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В сезоне-2022/23 Яннис Адетокумбо помог Милуоки занять первое место Восточной конференции, благодаря чему команда будет иметь преимущество своей площадки на протяжении всего плей-офф.